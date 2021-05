45-letnica naj bi napihala 4,7 promila, analiza krvi pokazala drugače

45-letna voznica naj bi imela v krvi 4,7 promila alkohola, a analiza krvi je pokazala, da je imela v krvi veliko manj alkohola, vrednost, ki je v prometu še dovoljena. Te sreče pa ni imel voznik iz Gorenjske, ki mu je alkotest pokazal 2,7 promila alkohola, pozitiven pa je bil tudi test na prepovedane droge. Rekorder v najvišji stopnji alkohola v krvi je sicer 37-letnik, ki je napihal kar 3,6 promila.

Kot smo že poročali, naj bi voznica na Ajdovskem napihala 4,7 promila, kar bi bila rekordna vrednost. A voznica se z alkotestom ni strinjala, policisti pa so ji odredili strokovni pregled. Ko so dobili rezultate, so ugotovili, da je bil pravi rezultat alkotesta 0,28 promila. Tudi sami so sicer v njegovo resničnost, zaradi visokega rezultata, nekoliko dvomili. Voznica namreč ni kazala znakov, da bi bila tako opita. Vrnili ji bodo vrnili vozniško, ustavili postopke, alkotest pa dali v pregled.

Drugačno usodo si je medtem skrojil 24-letnik na Gorenjskem, ki je sinoči zaradi neprilagojene hitrosti trčil v ograjo ob cesti. Na alkotestu je napihal 2,7 promila."Voznik se z rezultatom preskusa ni strinjal, niti se ni strinjal z rezultatom hitrega testa droge, zato so mu odredili strokovni pregled in ga izločili iz prometa," je dejal Simon Sušanjiz PU Kranj in dodal, da gre za zelo visoko stopnjo alkohola pri vozniku, ki na noben način ne omogoča varne udeležbe v prometu.

Kot pojasnjujejo na ZD Kranj ima tako visoka količina alkohola velik vpliv na voznikove sposobnosti vožnje. "Od 2 do 3 grama alkohola na kilogram krvi se kaže v grobih motnjah zavesti," je dejala Erika Povšnariz ZD Kranj. Kar pa se z večjo količino popitega alkohola še slabša. "Pojavi se motnja na bleščanje, človek ne zaznava več rdeče barve, pride do motnje motorike, koordinacije gibov, rok, nog," je dodala. Policisti letos sicer beležijo manj smrtnih nesreč, ki so jih povzročili alkoholizirani vozniki, a kot pojasnjuje Ivan Kapunz Generalne policijske uprave. Beležijo pa nekoliko večjo stopnjo alkoholiziranosti. "Na splošno je to 1,39 promila v organizmu,"je dejal. Gre za precej visoko stopnjo. "Tudi raziskave kažejo, da že en kozarec alkohola lahko sproži drugačno zaznavanje okolja, drugačne reakcije, dojemanje sveta okoli sebe, zato je to popolnoma nesprejemljivo," je dodal Kapun. Rekorder v najvišji stopnji alkohola v krvi, ki so jo zabeležili policisti, je 37-letnik, ki je napihal kar 3,6 promila. Na spodnji fotografiji si lahko pogledate lestvico petih najvišjih zabeleženih vsebnosti alkohola v krvi.

icon-expand Rekordna količina alkohola v krvi FOTO: POP TV