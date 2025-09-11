46 strani pripomb na predlog pokojninske zakonodaje. Bo vlada vztrajala pri začrtani reformi?

Pokojninska reforma je sprožila burno debato med predstavniki vlade in opozicije. V oddaji 24UR ZVEČER smo zato soočili ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Luko Mesca, in poslanko SDS, Karmen Furman.

Poslanka meni, da vladni predlog glede usklajevanja pokojnin ne upošteva pretekle rasti plač in inflacije, kar bi vodilo v počasnejše povečevanje pokojnin, posledično pa bi upokojenci zaostajali za rastjo plač. Prepričana je, da bi obstoječi upokojenci bili zaradi sprememb pokojninske zakonodaje bistveno na slabšem.

Minister Mesec je v odgovoru na očitke poudaril široko podporo pokojninski reformi, ki je bila, kot je izpostavil, na odboru sprejeta brez enega samega glasu proti. Dejal je, da reformo podpirajo različni socialni partnerji, vključno s sindikati, delodajalci, upokojenci, študenti in dijaki, kar po njegovem mnenju kaže na dosežen najširši možni konsenz. "Zbrali smo najširšo možno koalicijo in to je bil tudi cilj, ker se ta stvar tiče vseh. En milijon nas vplačuje 620 tisoč ljudi prejema in to je kompleksen zakon, ki ima sto let dolgo tradicijo. S tem smo ravnali z vso odgovornostjo," je poudaril minister.

Furlanova je sicer zavrnila ministrove trditve o splošnem konsenzu in poudarila, da je realnost "daleč od tega". Kot pravi, je stranka SDS pri glasovanju ostala vzdržana. "Namreč, v SDS nasprotujemo temu, da se iz pokojninske blagajne izplačujejo tudi tiste pokojnine in dodatni privilegiji izbranim, določenim skupinam, ki nima v osnovi vplačanih prispevkov," je pojasnila.

Kje se mnenja še razhajajo, lahko prisluhnete v soočenju.