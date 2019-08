47-letni osumljenec umora na območju Bežigrada v pripor

Potem ko so ljubljanski policisti včeraj pojasnili podrobnosti petkovega strelskega obračuna na območju ljubljanskega Bežigrada, so danes 47-letnika, osumljenega, da je v petek na pešpoti ob Savi ustrelil 48-letnega moškega, pripeljali na zaslišanje pred preiskovalnega sodnika. Sodnik je za osumljenega odredil pripor, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.

Po do zdaj zbranih informacija je bil motiv za dejanje dalj časa trajajoč spor med sorodniki. Po neuradnih informacijah naj bi bila 47-letnik in 48-letnik bratranca, v ozadju pa spor glede dediščine. Umrli, sicer oče štirih otrok, je bil v času dogodka skupaj z mladoletno osebo, ki pa pri tem ni bila poškodovana. Mladoletniku so policisti nudili tudi zdravniško psihosocialno pomoč.

Kot so včeraj pojasnili policisti, je bil 47-letnik v preteklosti že obravnavan za kazniva dejanja s področja prepovednih drog in premoženjske kriminalitete, ne pa tudi nasilja. Osumljencu, ki prav tako ni imel dovoljenja za strelno orožje, s katerim je umoril svojega domnevnega bratranca, policija očita kaznivo dejanje umora, za kar je zagrožena zaporna kazen od 15 do 30 let.