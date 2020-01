Prva ženska na čelu DeSUS v stranko prinaša svežo energijo

Vodenje upokojenske stranke prevzema Aleksandra Pivec, 47-letna kemijska tehnologinja, ki v vladi Marjana Šarca vodi ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Afera SRIPT ji torej ni škodovala, stranka DeSUS, ki na zadnjih nekaj parlamentarnih volitvah ni bila preveč uspešna, pa si po 15 letih lahko obeta svežo energijo.

Pivčeva je vodenje DeSUS po 15 letih iztrgala iz rok Karlu Erjavcu in postala prva ženska na čelu stranke.

Kdo je Aleksandra Pivec? Pivčeva se je rodila 26. marca 1972, poklicno pot pa je začela kot mlada raziskovalka na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Doktorirala je s področja kemijskega inženirstva. Bila je strokovna raziskovalka v Znanstveno-raziskovalnem središču Bistra na Ptuju, ki ga je šest let tudi vodila. Delovala je na področju priprave in vodenja ter koordinacije nacionalnih in mednarodnih razvojnih, znanstveno-raziskovalnih in aplikativnih projektov, med njimi priprave publikacij ter črpanje evropskih sredstev. Pot je nadaljevala na uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu, kjer je bila pristojna za področje razvoja in pomoči pri povezovanju razvojnih interesov in aktivnosti med Slovenci na tujem ter rojaki doma na področjih kulture, izobraževanja, gospodarstva, mladih in EU sodelovanja.

Pivčeva proslavlja zmago na kongresu stranke Desus. FOTO: Bobo

Na zadnjih državnozborskih volitvah je kandidirala za poslanko na listi DeSUS, a poslanskega sedeža ni dobila. Stranka jo je nato predlagala za ministrico v Šarčevi vladi, kjer od septembra 2018 vodi resor kmetijstva. Med prednostnimi nalogami v mandatu je tedaj izpostavila pripravo na izvajanje skupne kmetijske politike v prihodnji finančni perspektivi, zagotavljanje varne hrane ter upravljanje s tveganji, ki jih prinašajo podnebne spremembe. Takoj se je odpravila tudi na teren. Na obiskih pri kmetih se je seznanila s položajem in težavami oz. ovirami pri kmetovanju in gozdarjenju, zanimali so jo dejavniki, ki vplivajo na podeželje in njegov razvoj. V Pomurju je obiskala prašičerejce, v gozdovih si je ogledala poškodbe zaradi podlubnikov, srečevala se je z vinarji. Čebelarjem je obljubila pomoč zaradi slabe letine, ribičem pa podporo pri črpanju evropskih sredstev. S trgovci se je pogovarjala o odpravi nepoštenih poslovnih praks v verigi preskrbe s hrano. Maja lani je v Vatikanu papežu Frančišku podarila slovenski čebelnjak. Zavzemanje za kmete je pokazala tudi junija lani, ko je ob očitkih o neodzivnosti ministrstva za okolje in prostor vladi v sprejem predlagala interventni zakon o odvzemu medvedov in volkov iz narave, ki so v tistem času vsakodnevno povzročali škodo z napadi na drobnico in druge domače živali.

Afera SRIPT ji očitno ni škodovala​​​​​​​. FOTO: Bobo