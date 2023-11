4,7 milijona evrov predplačil za 1350 objektov

Obvestila bodo predvidoma v petek že pri upravičencih. Ti bodo imeli nato pet dni časa, da sporočijo, če predplačila morda ne želijo, nato bo Furs izvedel nakazila. Ta bodo na transakcijskih računih upravičencev predvidoma v prvih dneh decembra, je danes na novinarski konferenci v Ljubljani povedal generalni direktor Finančne uprave RS (Fursa) Peter Grum.

Predplačilo bo znašalo 20 odstotkov škode, kot je zavedena v aplikaciji Ajda, in sicer za objekte, pri katerih škoda presega 6000 evrov in ki niso predvideni za nadomestitvene gradnje.

Po trenutnih podatkih bo do sredstev upravičenih okoli 5800 stanovanjskih objektov. V prvi tranši bo predplačilo izvedeno 1978 upravičencem za 1350 objektov, je povedala ministrica za infrastrukturo, ki začasno opravlja posle ministrice za naravne vire in prostor, Alenka Bratušek.

Najvišji znesek v teh obvestilih je okoli 18.000 evrov, povprečen znesek je nekaj manj kot 2400 evrov. V prvi tranši bo za 4,7 milijona evrov predplačil, skupni znesek akontacij pa bo po ocenah znašal okoli 30 milijonov evrov, je povedala ministrica. Podatke v sistemu Ajda sicer še čistijo in odpravljajo napake, je dodala.

Ministrstvo za naravne vire in prostor načrtuje, da bi bili ti paketi štirje, izplačila pa izvedena še letos. "Naša velika želja je, da v letošnjem letu izpeljemo vsa predplačila v celoti," je dejala.

Po izplačilih predplačil bo treba na podlagi sistemskega zakona o odpravi posledic naravnih nesreč izpeljati vse postopke in natančno ugotoviti, do kakšnega povračila škode so ljudje dejansko upravičeni, akontacija pa se bo štela v končni znesek, je povedala.

Spomnila je, da to ni prva pomoč ljudem po avgustovski ujmi s poplavami in zemeljskimi plazovi. Vlada je takoj po ujmi Rdečemu križu in Karitas nakazala 10 milijonov evrov, sledilo je izplačilo solidarnostnega dodatka na podlagi prvega interventnega zakona v skupni višini 43 milijonov evrov, je navedla.