472.000 litrov 'policijske' vode in 'zacvikana' žička vodnega topa

Pri gašenju največjega požara v zgodovini Slovenije je sodelovalo več kot deset domačih in tujih helikopterjev in letal. Tudi Letalska policijska enota, ki je nad Krasom opravila več kot 600 odmetov vode. Samo oni so v šestih dneh gašenja na požarišče odvrgli kar 472.000 litrov. Sredi tedna so tja poslali tudi policijski vodni top, vendar so kmalu zaokrožile informacije, da se je ta pokvaril.

Gašenje iz zraka je bilo v primeru požara na goriškem Krasu izjemnega pomena, saj to območje prekrivajo številne neeksplodirane granate in topovske bombe iz časa 1. svetovne vojne, ki jih je velika vročina začela sprožati, kar je pomenilo nevarnost za gasilce na tleh. Zato so na pomoč s svojimi helikopterji in letali priskočile policijske in vojaške sile iz več držav.

Pri gašenju požara je slovenska Policija sodelovala z obema policijskima helikopterjema in v posnetku, ki so nam ga posredovali, so potegnili črto pod naporen teden Letalske policijske enote (LPE). Njeni pripadniki so v tem času opravili kar 600 odmetov vode na gorečo pokrajino pod njimi. V ponedeljek so začeli z 52 odmeti in 34.000 litri vode, največ dela pa so imeli v sredo, ko so našteli kar 173 odmetov vode. To je pomenilo, da so takrat iz helikopterske košare zlili kar 138.000 litrov. Skupno so med ponedeljkom in soboto ognjene zublje zadušili s 472.000 litri vode. Ker so gasili tudi danes, so končne številke odmetov in litrov sicer še nekoliko višje.

Helikopter pa ni bil edino policijsko prevozno sredstvo, ki se je odpravilo na Kras. Da bo prvič v zgodovini uporabljen za pomoč gasilcem tudi vodni top, so s Policije sproročili v sredo. Z njim so nameravali gasilce oskrbovati z vodo, ki bi jim jo s tem vozilom dovažali s kraškega območja. Kapaciteta njegovega rezervoarja je do 10.000 litrov vode. Tri šobe, ki se vrtijo v vse smeri, vodo nesejo do 60 metrov daleč, iz njih pa lahko v minuti priteče tudi do 1200 litrov vode.

Le minimalna napaka Kmalu pa je po družbenih omrežjih zaokrožilo, da se je vodni top že takoj pokvaril. Pristojni so nato razložili, zakaj je šlo. Ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar je potrdila, da je res prišlo do okvare: "Ampak so to okvaro tudi odpravili, tako da je vodni top ponovno v polnem delovanju," je pojasnila na petkovi novinarski konferenci. "Gasi in dovaža," je zatrdila.

"Štarter je šel," se je z informacijo o okvarjenem zaganjaču vmešal obrambni minister Marjan Šarec. "Malce mu je zakuhalo, ker je tukaj hrib in ne ravnina pri parlamentu," je pristavil še tiskovni predstavnik regijskega štaba civilne zaščite za Severno Primorsko Ervin Ćurlić. "So takoj odpravili, ker je bila ena žička pri izdelavi preveč 'zacvikana', tako da je bila napaka minimalna," je pojasnil Šarec. "Ja, bil je na dolgi poti," je za konec še dodala Bobnarjeva.