48-letnik želi dokazati, da so lahko lepih razgledov na vrhovih deležni tudi gibalno ovirani

"Kot otrok sem z družino vsak vikend planinaril, gore so bile moj drugi dom. Pri 20-letih sem kot sopotnik v avtomobilu doživel prometno nesrečo. Od takrat sem na vozičku," pravi danes 48-letni Gregor Gračner. Je slovenski reprezentant v košarki na vozičkih, trener košarkarjev paraplegikov, zdaj pa tudi ambasador akcije Gibalno ovirani gore osvajajo. Da so gore in hribi primerni tudi za tiste na vozičkih, je prepričan Gračner, verjame pa tudi, da bo marsikoga ta akcija spodbudila, da bo vrhove osvajal tudi v prihodnje.