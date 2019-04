48-letnik najprej grozil v enem, nato ugrabil drugi avtobus

Policija je potrdila, da je 48-letni Kranjčan v centru Ljubljane včeraj zvečer vstopil na avtobus in voznika z grožnjami ter nevarnim predmetom prisilil, da ga je odpeljal proti avtocesti. V postopku po prijetju je osumljenec začel izgubljati zavest, zaradi česar so mu policisti nudili prvo pomoč, s postopkom oživljanja pa so nato nadaljevali reševalci. Kljub pomoči je osumljeni na kraju umrl.

Avtobus je nato ustavil v Tivoliju, potniki pa so začeli v paniki hiteti z avtobusa. "Neka ženska se je zadrla ’vsi dol, un tip’. Tudi sam sem vstal iz sedeža in se napotil proti izhodu. Še preden sem izstopil, smo se že peljali naprej. Opazil sem, da je izstopil tudi možakar z izvijačem v roki. Nič mi ni bilo jasno. Kasneje smo se ustavili na Petrolu na Celovški ceti, kjer smo čakali policijo."

Bralec, ki želi ostati neimenova, je nato stopil do voznika in ga vprašal, kaj se je zgodilo. "Povedal mi je, da ga je neka oseba poskušala napasti z izvijačem. Takrat sem videl tudi več policijskih avtov, ki so se peljali v smeri proti Celovški cesti izven centra."

Podrobnosti dogajanja, ki ga je opisal naš bralec, so nam potrdili tudi v podjetju Arriva Slovenija. "Lahko potrdimo, da je včeraj ob 20. uri na avtobusni postaji Ljubljana na avtobusu, ki vozi na liniji Ljubljana–Bled, vstopil moški brez vozovnice. Voznik avtobusa ga je pozval k plačilu vozovnice, kar je ta tudi storil. Ko je avtobus zapeljal, je omenjen potnik vstal in z izvijačem začel groziti potnikom in vozniku. Voznik avtobusa je na naslednjem postajališču (v Tivoliju) avtobus ustavil, odprl vsa vrata in poklical policijo. Omenjen potnik je zapustil vozilo. Policija je naredila zapisnik o dogodku. Nihče na avtobusu ni bil poškodovan."

V podjetju dodajajo, da so ponosni na njihovega voznika, ki je v izredni situaciji ravnal preudarno in v prvi vrsti poskrbel za varnost naših potnikov.