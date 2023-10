48 tisočakov za varovanje premoženja, 14 za najem prostorov

Novinarji portala N1 so pridobili račune, ki so jih občine po avgustovski ujmi kot intervencijske stroške zaračunale upravi za zaščito in reševanje. Nekatere postavke so precej nenavadne. Upravi bi med drugim zaračunali nakup zemljišč za nadomestno gradnjo, gasilskih vozil in celo alkoholnih pijač in cigaret, so našteli.

V oči bodejo zahteve za povračilo stroškov, ki jih je v imenu občine Prevalje izdal tamkajšnji podžupan Andrej Stermec. 14.470 evrov za najem prostorov v gasilskem domu in 48.032 evrov za varovanje premoženja evakuiranih prebivalcev. Oboje je občini zaračunal kar sam. Stermec namreč ni le prevaljski podžupan, je tudi predsednik PGD Prevalje.

V prevaljskem gasilskem domu je bil organiziran krizni štab, tam so prebivalcem delili humanitarno pomoč. Pa vendar – s čimer so se strinjali številni poveljniki gasilskih društev in štabov civilne zaščite po državi, s katerimi so novinarji govorili – je zaračunavanje najemnine za prostore gasilskega društva v krizni situaciji najmanj nenavadno, čudi pa tudi višina cene.

Ponudba, ki jo je občini dal Stermec in ki jo še vedno zagovarja, je bila tri evre na uro in 170 evrov za čiščenje 170 kvadratnih metrov prostora, poroča N1. Kot trdi, so jo zaračunali na podlagi cenika Gasilske zveze Slovenije.

Še bolj nenavadno je varovanje premoženja. Spomnimo, v dneh po poplavah je Policija za to vpoklicala rezervne enote, med opise del gasilcev pa to nikakor ne sodi. Pa vendar naj bi, sodeč po izstavljenem računu, štirje gasilci 26 dni varovali štiri stanovanjske hiše. Naj ponovimo ceno: 48.032 evrov. "Zdaj nam uprava za zaščito in reševanje očita, da nismo registrirani, da bi opravljali tako delo. Ampak naša osnovna dejavnost je zaščita in reševanje ljudi, pa tudi premoženja, in s tega vidika smo izstavili račun. Kdo pa bi sicer varoval hiše? Saj nihče ni mogel do nas," je za N1 vztrajal Stermec.

Dejal je tudi, da je odredbo za varovanje izdal poveljnik prevaljske civilne zaščite Gvido Luka Lužnik, ki pa, nasprotno, trdi, da so gasilci stavbe varovali zgolj pred plazovi in hudourniki, ne pa tudi pred nepridipravi.