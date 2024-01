'48-urni delavnik kot dokaz, da niso plače bistvo tega, kar si želimo'

"Z 48-urnim delavnikom se bodo plače znižale, in naslednji mesec ali pa čez dva meseca nas ne boste gledali več v prvih vrstah pri najvišje plačanih poklicih, ampak jih bodo zamenjali drugi poklici," je v torkovi oddaji 24UR ZVEČER dejal predsednik zdravniškega sindikata Fides Damjan Polh. Z današnjim dnem zdravniki namreč preklicujejo soglasja za nadurno delo, ki bodo denimo v celjski bolnišnici in ljubljanskem onkološkem inštitutu začela veljati takoj. Za ta korak se je po oceni Fidesa odločila približno polovica zdravnikov. V praksi pa to pomeni, da ne bodo delali več kot 48 ur tedensko in več kot 16 ur neprekinjeno.

Ponovil je, da preklic soglasij pravzaprav pomeni "normalizacijo delovnih pogojev", da so se zdravnice in zdravniki odločili, da bodo delali po standardih evropske direktive o delovnem času. "Problem pri nas je, da je bilo v mnogih letih do zdaj s preštevilnimi nadurami prikrito dejansko stanje našega zdravstvenega sistema. Prava diagnoza je: pomanjkanje zdravnikov," pravi Fidesov Damjan Polh.

Kaj preklic soglasij pomeni za bolnike, bodo zdaj odpadle vse nenujne operacije, vsi nenujni pregledi, se bo delo v bolnišnicah in zdravstvenih domovih praktično ustavilo? Glavni zdravniški sindikalist pravi, da glede na to, da stavka še poteka, delo ne more pasti pod minimum tistega, kar po zakonu o stavki morajo narediti. "Naloga delodajalcev, vodij zdravstvenih zavodov je, da delo prilagodijo novim razmeram, politiki pa dajemo žogico, da razmisli, kako bi moral dati sistem v bodoče," pravi, da jim zdravniške organizacije že vrsto let ponujajo rešitve, vendar po njegovih besedah posluha za zdaj ni bilo pravega.

Sodniki so denimo včeraj sporočili, da protestov ne bodo več nadaljevali z omejevanjem svojega dela, saj bi to bilo na škodo ljudi, ki po njihovem mnenju niso krivi za samovoljo in aroganco vlade. Pri zdravnikih pa se zdi, da želijo na plečih bolnikov doseči višje plače takoj. "Nasprotno, dokazali smo, da niso plače bistvo tega, kar si želimo," odgovarja Polh. "Z 48-urnim delavnikom se bodo plače znižale, in naslednji mesec ali pa čez dva meseca nas ne boste gledali več v prvih vrstah pri najvišje plačanih poklicih, ampak jih bodo zamenjali drugi poklici," pojasnjuje. Poudarja, da sta normalizacija odnosov in delovnih pogojev osnovna predpogoja, da se razmere v javnem zdravstvu umirijo in vzpostavijo na tak način, da zdravniki ne bodo "prekurjeni".

Pa se ne bojijo, da jim bo vlada vrnila udarec s tem, da bo dosegla, da se zdravnikom prekličejo soglasja za popoldansko delo pri zasebnikih? "To je stvar delodajalca, kako se bodo odločili. Če bodo preklicali soglasja za delo pri drugem delodajalcu, bodo naredili še večjo motnjo v zdravstvenem sistemu. Na to smo jih opozorili in po vsej verjetnosti bo potem zdravstveni sistem na na način res pokleknil," je prepričan.

Reševalno vozilo FOTO: Bobo icon-expand