Lastniki nepremičnin in plovil na Hrvaškem bodo lahko mejo prečkali večkrat

Karantene bodo oproščeni tudi tisti dopustniki, ki se bodo v Slovenijo vrnili do polnoči v ponedeljek. Opredeljenih pa je pa kar nekaj izjem. Lastniki nepremičnin in plovil na Hrvaškem bodo tako imeli na voljo 48-urno okno, v katerem bodo lahko na Hrvaškem uredili vse v zvezi s svojo lastnino, nato pa se bodo morali vrniti domov, da se bodo izognili karanteni.

Ker se mnogi sprašujejo, ali gre za enkratno izjemo, ali se lahko ti na Hrvaško odpravijo večkrat, smo preverili na Ministrstvu za zunanje zadeve in dobili odgovor, da število prehodov meje za lastnike plovil in nepremičnin na Hrvaško ni omejeno. Vsakič pa se morajo vrniti v roku 48 ur.

Državljan Republike Slovenije ali tujec s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki je lastnik nepremičnine, bivalnega plovila oziroma ima na podlagi pogodbe o zakupu oziroma najemu pravico do uporabe nepremičnine, bivalnega plovila ali parcele v avtokampu v eni od sosednjih držav (Italija, Hrvaška, Avstrija in Madžarska), iz katere vstopa v Republiko skupaj z ožjimi družinskimi člani, kar mora dokazati z ustreznimi dokazili, lahko vstopi v Republiko Slovenijo brez odrejene karantene tudi v primeru, če je katera od sosednjih držav na seznamu držav s poslabšano epidemiološko situacijo (rdeči seznam), v Slovenijo pa se mora v Slovenijo vrniti v 48 urah po izstopu iz države, je opredeljeno v odloku.

Je nov odlok diskriminatoren?

Med tem so nas bralci opozorili tudi na to, da je novi odlok diskriminatoren. Na rdečem seznamu sta namreč tako Hrvaška kot tudi Bosna in Hercegovina, pravila za prehod meje pa za ljudi niso enaka. Tisti, ki imajo nepremičnino na Hrvaškem, prav zaradi izjem lahko zapusti državo in se vrne v roku 48 ur, medtem ko morajo tisti, ki svojo nepremičnino obiščejo v Bosni in Hercegovini v obvezno 14-dnevno karanteno.