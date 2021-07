5 čarobnih doživetij na Bledu, ki jih prej niste poznali

Slovenci seveda poznamo Bled, a to ne pomeni, da smo obiskali prav vse kotičke, ki jih z okolico ponuja! Bled je namreč veliko več, kot le jezero z otočkom in gradom, ki bdi nad njim.

icon-expand

Narava, svež zrak, regeneracija, butična in pristna doživetja ter varen in trajnosten oddih je to, kar Slovenci cenimo in vse našteto Bled nedvomno ponuja. Odkrivamo vam pet doživetij na Bledu, ki jih enostavno morate preizkusiti med obiskom tega slovenskega alpskega bisera. Restavracija Julijana – kulinarična izkušnja vredna nagrade Michelin

icon-link Restavracija Julijana FOTO: Arhiv ponudnika

Restavracijo Julijana v Grand Hotelu Toplice na Bledu in njeno čudovito teraso najdete ob najlepšem delu Blejskega jezera. Restavracija je pod kreativnim vodstvom chefa Bertonclja dobila prestižno priznanje The Michelin Plate, za sveže surovine, skrbno pripravljen in dober obrok za leto 2020, po klasifikaciji Gault&Millau pa prejela 3 kape. Ta butična restavracija sprejme le nekaj več kot 20 gostov in s svojo intimno atmosfero, čudovitim pogledom na Blejsko jezero in s sezonskimi gurmanskimi presežki privablja tiste, ki radi jed občutijo z vsemi čuti.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

icon-link Vinska fontana FOTO: Arhiv ponudnika

V hotelski restavraciji povsem prenovljenega Hotela Park vas čaka edina hotelska vinska fontana v Sloveniji, v kateri so zbrana vina iz različnih vinorodnih okolišev Slovenije. Kozarec le postavite pod eno od petih pip, na registratorju odčitajte svojo hotelsko kartico, pritisnite gumb in že uživate ob kozarcu izbranega vina! Goste Hotela Park poleg edinstvene vinske fontane čaka tudi nepozabno kulinarično doživetje ob specialitetah chefa Simona Bertonclja, ki strokovno vodi celotno ekipo kuharjev tako v Hotelu Park kot tudi v ostalih hotelih Sava Hotelov Bled. In ne le to – gurmanske specialitete vam postrežejo ob najlepših razgledih na lepote Bleda! Termalno kopališče v Rikli Balance Hotelu

icon-link Wellness Živa RIkli Balance Hotel FOTO: Arhiv ponudnika

Ste vedeli, da imamo na Bledu termalne izvire? V blagodejni vodi enega od njih lahko uživate v bazenskem kompleksu Wellnessa Živa v luksuznem Rikli Balance Hotelu. Kopališče obsega šest bazenov in notranji tobogan s pogledom na Blejsko jezero. Kopanje ob takem razgledu na mogočni Blejski grad ima čisto poseben čar!

icon-link Spa Luisa Grand Hotel Toplice FOTO: Arhiv ponudnika

V osrčju Grand Hotela Toplice, v Spa Luisa, se skriva tisti izvir termalne vode, zaradi katerega se je pravzaprav vse skupaj začelo in kateremu Bled dolguje svoj turistični razvoj. Neposredno nad njim se nahaja bazen in obiskovalci se med kopanjem lahko na lastne oči prepričajo, kako skozi dno bazena pronicajo zračni mehurčki in kako v bazen priteka deviška voda neposredno iz izvira. Termalna voda ima konstantno temperaturo 22 °C in je ne dogrevamo, bazen v Spa Luisa pa je tudi edini bazen na Bledu (in verjetno tudi daleč naokoli!), v katerem se voda vsak dan v celoti zamenja. Zvečer se bazen v celoti izprazni in ko ga naslednje jutro znova napolnimo, se vodi doda minimalno količino klora za razkuževanje, sicer pa voda ostaja deviško nedotaknjena. Gre za fenomen, kakršnega ni mogoče najti v nobenem hotelu na svetu. Veslanje do otočka in romantični piknik na jezeru

icon-link Izposoja čolna Blejsko jezero in piknik na čolnu FOTO: Arhiv ponudnika