5. decembra bodo na shodu zahtevali višje plače

"Delodajalcem želimo zelo jasno povedati, da zahtevamo višje plače, ne le minimalne plače, pač pa za vse zaposlene v tej državi," je dejala. Predsednik Pergama Jakob Počivavšek pa je dodal, da si "vsi delavci v Sloveniji zaslužijo višje plače in v teh prizadevanjih delavci v javnem sektorju podpirajo delavce v zasebnem sektorju in obratno".

"Delavci izgubljajo potrpljenje z minimalnimi plačami,"je danes dejala Jerkičeva in dodala, da v ZSSS podpirajo vse v zakonskem osnutku zapisane določbe, to je zvišanje zneska minimalne plače, ustrezno usklajevanje in izločitev dodatkov iz nje. "Razkorak med najnižjimi osnovnimi plačami po kolektivnih pogodbah, dejanskimi plačami in minimalno plačo se praktično iz meseca v mesec povečuje in za nas je to nesprejemljivo," se z novelo zakona strinja tudi Počivavšek.

Za izboljšanje plač vseh zaposlenih v Sloveniji se zavzemajo tudi v drugih sindikatih javnega sektorja. "Statistični podatki kažejo, da so se dobički podjetij v tej državi izjemno povečali, rast plač pa bistveno zaostaja za to rastjo, še zlasti v zadnjih dveh letih,"je dejal glavni tajnik Sindikata vzgoje in izobraževanja Slovenije Branimir Štrukelj. Enako bodo po njegovih besedah združili sile tudi pri podpori noveli zakonu o minimalni plači: če se bo nasprotovanje delodajalcev nadaljevalo, bo sam predlagal skupno organizacijo tudi shoda v podporo zvišanju minimalne plače.