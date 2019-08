5 idej za majhne, a čudovite tetovaže

Priporočamo, da za nego svoje tetovaže uporabite mazilo Tattoo Nano Shock, ki s skrbno izbranimi sestavinami zaščiti občutljivo in ranljivo področje tetovirane kože ter skrbi za čiste linije in jasne barve tetovaže. Revolucionaren antioksidant polidatin v mazilu omogoča optimalno nego razdražene kože, saj uničuje proste radikale ter deluje protivnetno. Poleg tega je odličen pri preprečevanju zgubanega in povešenega kožnega tkiva. Dodatek vitamina E zagotavlja hranilno in nežno nego, ki varuje pred staranjem in poškodbami kože zaradi prostih radikalov. Karitejevo maslo regenerira kožne celice in deluje antibakterijsko ter tako preprečuje razvoj infekcij. Kožo mehča, vlaži in preprečuje izsušitev. Kakavovo maslo odlično vlaži, blaži vnetne reakcije in varuje kožo pred zunanjimi vplivi. Blagodejno vpliva na nastanek kolagena in elastina, kar dobrodejno vpliva na celjenje kožnih celic. Mandljevo olje ima visoko vsebnost vitaminov A, B1, B2, B6, ki pomirjajo kožo in blažijo vnetja, zmanjšujejo občutek razdraženosti in pospešujejo obnavljanje izsušene kože. Mazilo pa vsebuje tudi visok zaščitni faktor, ki tetovirano kožo varuje pred škodljivimi UVA/UVB žarki, ki povzročajo gubanje in staranje kože, pa tudi obledelost in nejasen videz linij tetovaže.

Pred in po 2 tednih redne uporabe mazila Tattoo Nano Shock: