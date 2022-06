5 idej za nepozabne vodne avanture

Dopust? Potrjen! Hotel, apartma ali parcela v kampu? Rezervirano! Načrtovane aktivnosti? Hmmm ... Če se tudi vi sprašujete, kako bi si letos popestrili dopustniške dni ob morju, jezeru ali reki, imate srečo! Za vas smo namreč zbrali super ideje za osvežilne vodne avanture, ki niso idealne le za daljši morski ali jezerski oddih, temveč tudi za razburljiv vikend ob vodi ali hiter popoldanski skok proti bližnjemu viru vodne zabave!

Mala šola veslanja Če vaši najmlajši še niso vešči plavanja ali nimajo dovolj kondicije, da bi z vami odplavali na drugo stran zaliva, jih posadite v napihljivi čoln . Otroški modeli za eno osebo so popolni za takšne podvige, saj so majhni in okretni, tako da lahko najmlajše navihance vlečete za seboj, tisti malce starejši pa bodo v njih opravili svoje prve veslaške zamahe.

Mali napihljivi čolni so odlična popestritev plavalnih uric: naši plavalni nadebudneži se lahko v njih spočijejo, z nove perspektive opazujejo svojo okolico ali pa z njih (seveda pod nadzorom staršev in v varnih okoliščinah) skačejo v vodo. Če iščete plovilo za svoje male kapitane, pa še namig: napihljivi čolni Bestway so popolna izbira za vodne avanture vseh vrst! Modeli Kondor so opremljeni s priročnimi držali za vesla in vrvmi za privez, izdelani pa so iz čvrstega in predhodno testiranega vinila. Lov na sanjsko skrito plažo Vam gneča na osrednji mestni plaži ali kopališču ni po godu? Poiščite svoj miren zalivček! Skočite v napihljivi kajak in se poženite na raziskovanje bližnjih zalivov ali samotnih otočkov ob obali. Spoznajte užitek odkrivanja obale z vodne gladine in se prepustite božanju vetra med veslanjem.

Napihljivi kajaki Hydro-Force so kot nalašč za razgibavanje in zbiranje nepozabnih vtisov ter odmik od obalnega vrveža. Na voljo so modeli za eno, dve ali tri osebe, vsi pa so opremljeni z dvostranskimi vesli, večina pa ima tudi prostore za odlaganje ali pritrditev prtljage. SUP dirka Supanje z razlogom slovi kot najhitreje rastoči vodni šport: je nadvse zabavno, hkrati pa utrjuje mišice in krepi ravnotežje. So vaši najmlajši že mojstri v veslanju stoje? Pripravite jim naslednji izziv in organizirajte pravi mali SUP dirkalni turnir!

Za progo izberite mesto, kjer je voda globlja od enega metra in kjer ni drugih plavalcev. Cilj lahko označite tudi z improvizirano bojo – za grlo prazne plastenke zavežite vrvico, jo pritrdite za kamen in vrzite v vodo (seveda je po zaključku napete tekme ne pozabite odstraniti iz vode!). Tri, štiri, zdaj! Družinski izlet z gumenjakom Za gumenjake Hydro-Force ne potrebujete izpita, le dobro voljo in malce avanturističnega duha! Opremljeni so s kovinskim nosilcem za manjši električni ali bencinski motor, držali za vesla, prečno gredo za sedenje, varnostnimi vrvmi in celo priročnim ventilom za drenažo. Četudi se navadno uporabljajo kot pomožni čolni na jadrnicah in jahtah, se odlično obnesejo kot samostojni čolni za raziskovanje skritih kotičkov ob obali ali za izlet v sosednji zaliv oz. bližnji otoček. Ker so izjemno lahki, a se vseeno ponašajo z visoko nosilnostjo, se boste z njimi brez težav odpravili na družinski potep po morju, jezeru ali reki. S seboj boste brez težav vzeli pripomočke za plažo, hrano za piknik in še malo potujočo knjižnico, ki vam krajša čas ob dopustniškem ležanju v senci! Določite krmarja in veslače, pograbite za vesla, ujemite ritem in odrinite novim dogodivščinam naproti!

