Pod skupnim imenom Morje zimskih doživetij se bo od 27. novembra do 10. januarja v Portorožu in Piranu zvrstilo več kot 100 prazničnih dogodkov, ki bodo ob morje privabljali obiskovalce vseh generacij.

Praznično dogajanje ob morju. FOTO: Jakob Bužan

1. Lučke in praznični sejmi

Morje zimskih doživetij se pričenja 27. novembra s prižigom prazničnih luči in koncertom priljubljene italijanske pevke Cristine D'Avene na Trgu prekomorskih brigad v središču Portoroža. Tam bo zaživel tudi božično-novoletni sejem , ki bo vse do 3. januarja ponujal pestro izbiro lokalnih izdelkov in prazničnih dobrot. Prav vsak dan bodo sejem popestrile tudi različne prireditve za otroke in odrasle. Nastopili bodo pevski zbori, lokalni glasbeniki, klape, zaplesali pa bomo tudi ob disco glasbi. Poleg portoroškega sejma bo 18. decembra zaživela tudi praznična tržnica v Piranu , ki jo bodo pospremili številni dogodki, od otroških predstav do koncertov. Vse do 3. januarja bodo na Tartinijevem trgu nastopili Pihalni orkester Piran, Teo Collori, Jure Lesar in številnih drugi. 19. in 26. decembra pa se bo v prijetno decembrsko vdušje odela tudi lucijska tržnica.

Ne zamudite največjega pokritega drsališča ob morju. FOTO: Dragan Zlatanović

2. Pokrito drsališče tik ob morju

Najmlajši in vedno mladi po duši se bodo lahko zabavali na največjem pokritem drsališču ob morju , ki bo 27. novembra zaživelo v nekdanjem skladišču soli Magazin Grando. Do njega bo iz središča Portoroža vodila živahna povorka z uličnimi umetniki, ob 18.20 pa bodo za slavnostno odprtje poskrbele umetnostne drsalke z atraktivnim nastopom. Na dan odprtja bo drsanje brezplačno! V okviru pobude "Drsaj po ledu in ne po ekranu" bodo otroci do 18. leta brezplačno drsali tudi med tednom, od 30. novembra do 4. decembra in od 7. do 11. decembra. Drsališče bo odprto vse do 10. januarja, do konca leta pa bo ob njem potekal pester otroški program. Ob drsališču bo tudi zbirna točka dobrodelne akcije Hladilnik toplega srca, kjer bodo zbirali prispevke za pomoč otrokom in družinam iz Obalno-kraške regije.

Velik del prazničnega programa bo namenjem otrokom. FOTO: Jakob Bužan

3. Morje doživetij za najmlajše

Morje zimskih doživetij bo tudi letos posebno pozornost namenilo najmlajšim. Na različnih prizoriščih v Portorožu in Piranu se bo zvrstilo kar 27 dogodkov za otroke : gledališke predstave, ustvarjalne delavnice, nastopi čarodejev in obiski treh dobrih mož. Glavnina dogajanja bo potekala ob drsališču v Magazinu Grando in na božično-novoletnem sejmu na Trgu prekomorskih brigad v Portorožu, v Piranu pa na Tartinijevem trgu ob praznični tržnici in v Mediadomu Pyrhani.

Festival penin bo 26. decembra v Grand Hotelu Bernardin. FOTO: Jaka Ivančič

4. Festival penin

Eden najbolj priljubljenih decembrskih dogodkov se tudi letos vrača v vsem svojem sijaju! 13. Festival penin bo 26. decembra v Grand Hotelu Bernardin združil več kot 30 peničarjev in več kot 200 penin iz Slovenije in tujine, s čimer se uvršča med vodilne tovrstne dogodke pri nas. Razvajajte brbončice z izbranimi penečimi vini in vrhunskimi gurmanskimi grižljaji ter uživajte v prazničnem vzdušju. Svoje mesto si zagotovite pravočasno – predprodaja vstopnic se začne 1. decembra!

1. januarja bo v Portorožu tradicionalni novoletni ognjemet. FOTO: Kleva Films

5. Nepozaben skok v novo leto