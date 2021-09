5 jesenskih razlogov ZA hlačne nogavice

1. Ker vam bo v njih toplo

Ja, jesen s seboj prinaša mraz. A izbire je dovolj – od tankih dokolenk do debelejših hlačnih nogavic - da lahko tudi v jesen zakorakamo udobno, modno in toplo – pa če nosimo jeans hlače ali kratka krila.

2. Ker z njimi poudarite svoj stil

Nogavice so pomemben detajl naše podobe, ki ga pogosto spregledamo. A so skriti adut čudovitega videza. Samostoječe, mrežaste ali kožne – izberite takšne, s katerimi boste poudarili svoj stil!

3. Ker lahko tako še vedno nosite poletna oblačila

Zakaj bi pospravili najljubšo poletno obleko? Kombinirajte jo z nogavicami v različnih stilih in jo nosite še dolgo v jesen. Modno, praktično in trajnostno.

4. Ker lahko prikrijete, kar želite

Blede noge, kakšna vraščena dlačica, modrice – vsak je kdaj negotov. A naj vas to ne ustavi pri izbiri oblačil, ki so vam všeč. Nogavice prikrijejo kakšno našo negotovost in nam dvignejo samozavest. Lahko pa se odločimo tudi za takšne za oblikovanje postave, ki ne bodo le »obarvale« naših nog, pač pa tudi poudarile zadnjico in stisnile trebušček.

5. Ker lahko izkoristite akcijo 3 za 2

Da bo odločitev še lažja, pa Lisca samo med 23. 9. in 3. 10. 2021 razvaja s privlačno akcijo 3 za 2 - ob nakupu 3 izdelkov iz programa nogavic Lisca, ne glede na barvo, velikost ali model, lahko izkoristite popust v višini najcenejšega izdelka. Akcija velja v prodajalnah Lisca in na www.lisca.si.

Že veste, katere nogavičke boste izbrali?