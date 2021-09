5 ključnih lastnosti za podjetniško miselnost in kaj to sploh je

Podjetni posamezniki so tisti, ki krepijo gospodarski razvoj in ustvarjajo presežke, zaradi katerih je ta svet lahko lepši in boljši. A za to, da so zares uspešni, morajo stopiti izven svojih okvirjev in sprejeti izziv, kako svoje ideje spraviti v tek in prevzeti odgovornost, ko stvari ne gredo po planu. Uspeh ali neuspeh na trgu je namreč večinoma odvisen od podjetniške miselnosti. Tu ne gre za eno določeno lastnost, ampak skupek znanj in vedenj, ki se jih lahko naučimo, priučimo, vadimo in izboljšujemo.

Niso le vodje odgovorni za uvajanje novosti in sprememb. Ustvarjalnost vseh zaposlenih je ključnega pomena za uspešnost podjetja. Tudi, če delo ni ravno najbolj kreativno, je za uspeh (tako v podjetništvu kot zasebnem življenju) “kreativa” nujna. Življenjski cikel kakršnega koli produkta namreč izhaja iz idejne zasnove, ki pa jo je treba potem pretvoriti v smiseln izdelek ali storitev. Podjetni posamezniki so zato hkrati tudi kreativci, saj sicer ne bi imeli inspiracije in notranje želje po inovacijah in izboljšavah.

Negativen odnos spodkopava napredek in izboljšanje stanja v katerem koli podjetju ali organizaciji. Hkrati pa slabo vpliva na zaposlene na vseh ravneh. Zato je splošna pozitivna naravnanost vseh deležnikov predpogoj za uspeh. To ne pomeni, da težave enostavno ignoriramo in se pretvarjamo, da te ne obstajajo. Treba je prilagoditi svoj pristop in način, kako na problem gledamo – so to izzivi in priložnosti za izboljšave ali konstantne ovire? Ko opazujemo svojo reakcijo na morebitne neprilike, lahko prilagodimo in popravimo svoj “modus operandi”. Ni le vodja tisti, ki mora biti pozitivno naravnan. Vsak deležnik sestavlja zgodbo, ki lahko vodi k uspehu. Raziskave so pokazale korelacijo med višjo produktivnostjo in pozitivnim delovnim okoljem, na katerega pa imamo vpliv prav vsi. Prav tako je v ekipah, v katerih se posamezniki spodbujajo in si pomagajo, opaziti večjo produktivnost, manj bolniške odsotnosti, poleg tega pa se kader ne menjava tako pogosto, kar definitivno olajša delovni proces.

“Prav podjetniška miselnost ustvarja uspešne, inovativne in kreativne podjetnike ter jim omogoča, da prepoznajo priložnosti na trgu in da si upajo prevzeti odgovornost ob tveganih odločitvah,” še dodaja.

Razvijanje podjetniške miselnosti strokovnjaki kot je doc. dr. Dario Berginc navajajo kot ključno veščino 21. stoletja. Visokošolski učitelj na Fakulteti za podjetništvo GEA College in raziskovalec na področju menedžmenta in podjetništva ter avtor knjige Rastoča podjetja v teoriji in praksi to mešanico lastnosti opredeli kot “stanje duha, ki usmerja človekovo vedenje do podjetniške aktivnosti in rezultatov”.

3. Sposobnost prepričljive komunikacije

Uspešni posamezniki so ponavadi prepričljivi ljudje. Moč prepričevanja pomaga pri pogajanjih, prodaji in doseganju boljših poslovnih rezultatov. Prepričljivi ljudje so tisti, ki znajo navdihovati. Dobro pa je, da se umetnosti prepričevanja da naučiti. To, da se z ljudmi znamo pogovarjati in dobro skomunicirati svoje ideje, nam pomaga na vseh področjih.

4. Lastna motivacija

Ena pomembnejših lastnosti podjetniške miselnosti je lastna motivacija. To notranjo željo in interes po izboljšanju ima v sebi vsak uspešen posameznik. Uspešni ljudje se zavedajo, kako pomembna je konstantna motiviranost. Za to, da to dosežemo, pa moramo imeti pred seboj vedno “širšo sliko”. Kam želimo, kakšne načrte imamo za prihodnost, kako želimo rasti in se razvijati ter katero pot ubrati? Postavljati si je treba cilje, ki so dosegljivi in hkrati zasledovati svoje sanje.

5. Žilavost in sposobnost učenja iz napak

Za vsak podvig, ki se ga lotimo, upamo, da bo izid uspešen. In uspeh je čudovita stvar, a dejstvo je, da se sprememba in rast zgodita ob neuspehu. Ne sme nas biti strah učenja iz lastnih napak, saj so te neizogibne. Čemur pa se lahko izognemo, je naš klavrn odziv na spodrsljaje. Ko so pred nami ovire, se ne smemo obsojati in zasramovati, ampak se je treba logično in pogumno lotiti problema. Vse to so priložnosti za razvijanje novih idej in taktik za boljši način delovanja. Z vztrajnostjo in žilavostjo lahko prebrodemo vse.

Učenje, kako vključiti podjetniško miselnost in gojiti zgoraj naštete lastnosti za uspeh tako na poslovni kot osebni ravni, je torej ključnega pomena. Posameznik s takim načinom delovanja je namreč zaželen na vseh položajih v družbi.

Na GEA College že vrsto let skozi prakso na študiju učimo podjetniške miselnosti in vsem svojim študentom podajamo praktična znanja in veščine, s katerimi jih opolnomočimo za samostojno in uspešno delo na njihovi poklicni poti, saj na GEA College sodelujemo le s predavatelji iz prakse. Imamo osebni pristop, majhno število študentov v skupinah, zato vse študente poznamo po imenih. Kot butična podjetniško poslovna šola ponujamo celostno platformo, na kateri pridobijo znanje in socialni kapital ter smo kot izobraževalna ustanova njihov partner za celo življenje. Poleg kakovostnega študija študentom ponujamo celotno infrastrukturo – Karierni center, Inkubator, Erasmus+ izmenjavo tako za študente kot za zaposlene.

GEA College obsega tako Fakulteto za podjetništvo kot Center višjih šol in ponuja kar 13 študijskih smeri. Zakaj študirati na GEA College vam v tem posnetku razloži študentka in predsednica Študentskega sveta GEA College Lučka Žunič. Lahko pa se udeležite tudi informativnega dneva v četrtek, 16. septembra 2021 ob 17. uri, in se sami prepričate, zakaj je to prva in najboljša izbira.





Naročnik oglasa je GEA College.