5 koristi uporabe konoplje, ki bi jih moral poznati vsak

Ste tudi vi eden izmed tistih, ki jih pestijo zdravstvene težave, ki se na prvi pogled morda zdijo nerešljive? Že dolgo časa iščete ustrezen način, kako jih lajšati, pa vam nobeden od njih ne ustreza? Potem je čas, da podrobneje spoznate konopljo in njene neverjetne koristi za naše zdravje.

S konopljo do telesnega ravnovesja CBD je med uporabniki po vsem svetu vedno bolj priljubljen zaradi svoje sposobnosti vplivanja na endokanabinoidni sistem, signalno omrežje v našem telesu, ki uravnava komunikacijo med celicami. Skrbi za uravnoteženo delovanje vseh procesov v našem telesu in mu pomaga vzpostavljati in ohranjati ravnovesje. Porušeno ravnovesje je namreč pogost vzrok za nastanek številnih bolezni sodobnega časa. Katere tegobe 21. stoletja pomaga lajšati konoplja? Stres in tesnobo Običajna zdravila za lajšanje kroničnega stresa in tesnobe so učinkovita le na kratek rok, žal pa lahko povzročijo tudi mnogo stranskih učinkov. Konoplja oziroma CBD pa je po drugi strani zelo učinkovita alternativa tem zdravilom, saj na povsem naraven način lahko zmanjšuje fiziološke znake stresa, kot so srčni utrip, krvni pritisk in telesna temperatura, učinkovito pa zmanjšuje tudi intenzitetotertrajanje tesnobe. Nespečnost Konopljo že dolgo uporabljajo ljudje, ki imajo težave s spanjem, na primer z nespečnostjo, in ravno v te namene se uporablja tudi CBD. Učinkovit je zato, ker podaljšuje trajanje spancainizboljšuje sam cikel spanja, še posebej ko pride do REM faze, ko so naši možgani najbolj aktivni. Dodatna prednost njegove uporabe pa je, da lahko z njo prenehamo kadarkoli, saj za razliko od mnogih zdravil proti nespečnosti ne povzroča odvisnosti. Bolečino CBD se je izkazal za učinkovitega pomočnika tudi pri lajšanju bolečine, saj je znan kot močan analgetik, ki lajša tudi najhujše bolečine. Razlog za tem se v skriva v njegovi sposobnosti oviranja živčnih prenašalcev, ki so odgovorni za prenašanje bolečine po telesu. Hkrati ima tudi izjemne protivnetne lastnosti; vnetja so eden izmed glavnih vzrokov za nastanek različnih bolezni, možnosti za njihov nastanek pa se z vsakodnevno uporabo CBD-ja močno zmanjšajo. Raka Rak je verjetno ena najbolj zahrbtnih bolezni v vsej človeški zgodovini. Kljub temu, da poleg običajnih zdravil, ki jih zdravniki predpišejo ob zdravljenju, obstaja kar nekaj naravnih alternativ, pa vse niso učinkovite oziroma ne koristijo na dolgi rok. CBD ima močan zaviralni učinek na tumorne celice, saj zavira množenje rakavih celic, obenem pa blaži stranske učinke kemoterapije. Težave s kožo

Na srečo tudi tukaj lahko na pomoč priskoči konoplja. Konopljino olje ima zaradi vsebnosti omega-3 in omega-6 maščobnih kislin podobno zgradbo kot kožni lipidi, zato pomirja in deluje kot naravni vlažilec ter povečuje elastičnost kože – pomaga predvsem ljudem s suho, utrujeno ali dehidrirano kožo. Koristi lahko tudi pri zdravljenju aken, saj naj bi zmanjšal lipidno proizvodnjo lojnic v koži. Ko so lipidi ovirani, namreč ne morejo proizvajati olja, manj olja pa pomeni tudi manj aken. CBD ima tudi protivnetne učinke, kar je še posebej v pomoč pri razdraženi koži in raznih dermatitisihterluskavici.

Uporaba CBD-ja je preprosta in ne ovira vaših vsakdanjih opravil Vas skrbi, da bi CBD negativno vplival na vaše vsakodnevno delovanje in rutino? Strah je popolnoma odveč! Ker CBD izdelki ne vsebuje ilegalnih vsebnosti THC-ja, so povsem legalni. Ne odlikuje jih le preprosta, ampak tudi popolnoma varna uporaba, saj vašega telesa ne morejo zasvojiti in nimajo psihoaktivnih učinkov.

