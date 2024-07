5-letnika pobegnila iz vrtca, da bi kupila lego kocke: 'Samo šla sva'

Včeraj dopoldne. Starši dveh 5-letnih dečkov prejmejo klic. Alen Gungl, oče malega Tineja razlaga: "Ja, včeraj okoli 10. ure me je žena poklicala, da sta moj otrok in njegov sošočec izginila."

"Mislila sem, da me bo kap, da se norca delajo," pa pravi mama 5-letnega Luke, Larisa Grobelnik.

Mati treh otrok je z najmlajšim otrokom nemudoma sedla v avto in ju našla nekaj 100 metrov pred domom. Na odseku, ki pa je od vrtca oddaljen kar pet kilometrov .

"Če bi bolj dolgo čakali, bi bila midva že doma," pravi Luka.

Njuna ideja je namreč bila, pravi 5 letni Luka, da prideta domov, vzameta denar, se vrneta po isti poti, da bi si v trgovini kupila lego kocke.

"Samo šla sva. Ko sva si roke umila, pa šla lulat, potem sva pa pobegnila," pravi. In prizna, da to "ni prav".

Hodila sta namreč ob prometni cesti, kjer pločnikov ni. Je pa veliko tovornega prometa. Njuna pot pa je šla tudi mimo reke Mure. In starše še danes zmrazi ob misli, kaj vse bi se na poti lahko zgodilo.

Najbolj sporno pa se staršem zdi, da so v vrtcu potrebovali eno uro, da so poklicali njih in policijo.

Ravnateljica Andreja Košti pove, da sta ušla v copatih, kar da jih je na nek način zavedlo: "Tudi vzgojiteljice, ko so ugotovile, da otrok ni, niso pomislile, da sta zapustila vrtec, zato, ker so bili njuni čeveljčki na tistem mestu, ko so bili zjutraj, ko sta v vrtec prišla."

Na očitek, da vhodna vrata niso bila zaklenjena, odgovarja, da jih zaradi požarne varnosti zaklepati ne smejo. Bodo pa, čeprav je kljuka vhodnih vrat že zdaj na višini metra in pol, kot to veleva normativ, bodisi kljuko prestavili še višje ali pa vrata v celoti zamenjali.