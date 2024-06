5 načinov, kako preprečiti pogosta vaginalna vnetja

V katero skupino žensk sodite? Tiste, ki neobremenjeno spregovorite o svoji nožnici in se boste ob morebitnih težavah temeljito poglobile v podrobnosti o tem, za kakšne vnetje gre ali tiste, ki ste še zmeraj prepričane, da je vse, kar je povezano z nožnico tabu in boste inkognito stopile v lekarno po prvi izdelek.

Ne glede na to, v kateri skupini se prepoznate, vam zagotovo vprašanja, kako ustrezno poskrbeti za intimo, kako ukrepati ob morebitnih vnetjih, srbežu ali pekočemu občutku niso tuja in ste se v vašem življenju srečale z vsaj enim od njih. 5 korakov, kako ukrepati ob vnetju nožnice ali to celo preprečiti 1. Izbira bombažnega spodnjega perila Pri izbiri spodnjega perila si ženske želimo predvsem razmerja med udobjem, higieničnostjo in estetiko. Kakovost in material sta tukaj še posebej pomembna, saj je pomembno, da je spodnje perilo zasnovano na način, da poleg zagotavljanja udobja obenem dopušča, da koža diha in vpija vlago. Ena izmed najpogostejši vaginalnih težav je srbež, ki povzroči lahko glivične infekcije, vaginozo, kot posledica nošenja sintetičnega spodnjega perila ali britja. Zato je izbira kakovostnega perila še toliko bolj pomembna. Značilnost bombaža je, da absorbira vlago, pomaga ohranjati kožo suho, kar preprečuje draženje kože in posledično nastanek drugih težav, kot so morebitna vnetja. Lastnost bombaža je tudi ta, da je hipoalergen in je tako idealen za ženske z občutljivo kožo.

2. Uporaba bombažnih vložkov ali bombažnih tamponov Veliko število higienskih vložkov, ki jih vidimo na trgu vsebuje sintetične snovi in različne kemične gele. Vložki s tovrstnimi snovmi so neprepustni in posledično lahko povečajo znojenje, povzročijo večjo vlažnost, ki lahko vodi do nastanka glivičnih okužb ter neprijetnega vonja. Zato se svetuje, da je izbira higienskih vložkov ali tamponov, narejenih iz organskega bombaža, brez vsebnosti dišav ali kemičnih snovi. Ob redni menjavi tekom dneva se boste tako lahko zavarovale pred nevšečnostmi, ki jih lahko povzročajo sintetični materiali.

3. Mokre kopalke? Hvala, nikoli več! S tem, da dopustite, da se mokre kopalke posušijo na vas, tvegate za nastanek prenekatere zdravstvene težave. Ponovno se bliža čas, ko je pred vrati kopalna sezona bodisi v bazenih ali v morju. Vaginalni ekosistem je skupek dobrih in slabih bakterij, ki so prisotne v nožnici, ti mikroorganizmi pa so temeljnega pomena za ohranjanje ravnovesja. Med njimi je najpomembnejša družina laktobacilov (do zdaj je znanih več kot 40 družin), njihova funkcija pa je ohranjanje ravnovesja celotnega vaginalnega sistema. Nošenje mokrih kopalk lahko prispeva k temu, da se celoten vaginalni sistem poruši, posledica je sprememba pH nožnice, ki naj bi optimalno bil med 3,8 – 4,5. Bakterije, ki se pretirano razrastejo v nožnici, porušijo ravnovesje, kar vodi v srbež.

4. Prepoznavanje, kdaj gre za bakterijsko in kdaj za glivično okužbo? Mnogo žensk ob prvih pojavih ne zna ločiti, kdaj gre za bakterijsko vaginozo in kdaj za vaginalno glivično okužbo. Ko nastanejo težave v nožnici, je seveda neprijetno o tem spregovoriti in tako težje priti do pravih razlogov in rešitev. Kljub temu da je glivična okužba najpogostejši razlog za srbež, je pomembno, da prepoznamo tudi druge razloge in da znamo prepoznati tip okužbe, oziroma ustrezno poiskati pomoč, kadar je to potrebno. BAKTERIJSKA VAGINOZA Je porušeno ravnovesje v bakterijski sestavi nožnice, pri čemer pride do spremembe vaginalnega ekosistema, kjer uravnoteženo floro laktobacilov zamenjajo patogene (slabe) bakterije. Pomanjkanje laktobacilov omogoči drugim bakterijam, da se razrastejo in namnožijo, ter povzročijo bel, siv ali moten rumenkast izcedek, neprijeten vonj, blag srbež, občutljivost in pekočo bolečino v nožnici. Je najpogostejša vaginalna okužba, ki prizadene ženske. Vsaka 3. ženska vsaj enkrat v življenju zboli za bakterijsko vaginozo. VAGINALNA GLIVIČNA OKUŽBA Gre za okužbo, ki je posledica čezmernega razrasta iz družine Candida. Glivično vnetje spremlja izcedek brez vonja, belkast, kremast, zunanje splovilo je pordelo, toliko bolj pa je neprijeten hud srbež. Na njen nastanek vpliva stres, utrujenost, izčrpanost, do porušenja pride tudi ob jemanju antibiotikov, kontracepcijskih tablet, v nosečnosti, med menstruacijo in v primeru oslabljenega imunskega sistema. Ob vsaki spremembi nožnice in neugodnega počutja tam spodaj predvsem na začetni točki, ko še ne vemo, o kakšnem tipu okužbe govorimo, se svetuje, da že preventivno uporabiš VULVOVAGI , ki je namenjen za težave ob rdečici, srbežu in pekočem občutku in je tako odlična prva pomoč, ko si na potovanju ali zdoma.

5. Preventiva, preventiva, preventiva Področje intime je za mnoge ženske še zmeraj tabu tema. Zato v primeru težav odlašajo in odlašajo, preden pridejo do strokovnega mnenja in ustreznih ukrepov. Velikokrat se, ob nastopu prvih težav in neprijetnih občutkov znajdemo na potovanjih, na počitnicah, stran od doma in strokovne pomoči. V tem primeru je preventiva prva izbira in VULVOVAGI je vaš prvi spremljevalec, ki vam pomaga pri preprečevanju in zdravljenju vaginalnih težav pri vulvovaginitisu, vaginozah, pri srbenju, pekočem občutku in vaginalni suhosti. Vulovovagi vsebuje patentirano mešanico OZOILE. OZOILE (stabilni ozonidi z Vitamin E acetatom), deluje na draženje in srbenje, preprečuje oksidativni stres in ustvarja neugodno okolje za spremembe mikrobiote. Namenjen je za težave pri rdečici, srbežu, pekočem občutku, otekanju, luščenju in degenerativnim procesom. Prenaša kisik do tkiv in spodbuja reepitelizacijo, preprečuje poškodbe zaradi sevanja. VULVOVAGI je prva stvar, ki naj bo skrbno dodana v vašo potovalno lekarno, ne glede na to, kam se odpravljate med bližajočimi se dopustniškimi dnevi. V kombinaciji z DERMOZOIL čistilnim sredstvom, ki je namenjeno čiščenju kože, sluznice in kot intimno milo pri prhanju. VULVOVAGI zagotavlja več kot zgolj preventivo. Na voljo v vseh lekarnah in specializiranih trgovinah. *Pred uporabo se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom!

