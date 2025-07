5 najpogostejših mitov o klimatskih napravah

V vročih poletnih mesecih so klimatske naprave ponovno v središču pozornosti in igrajo vse pomembnejšo vlogo pri udobju doma. Vendar pa še vedno obstaja veliko zmotnih predstav o njihovi pravilni, zdravstveno ozaveščeni in energetsko učinkoviti uporabi. LG je zbral najbolj razširjene mite – in jih ovrgel.

1. Mit: Če imate klimatsko napravo, ni potrebno prezračevati prostorov

Mnogi ljudje zmotno verjamejo, da klimatska naprava ne le hladi ali ogreva zrak v zaprtih prostorih, ampak tudi dovaja svež zrak od zunaj. V resnici večina klimatskih naprav nima prezračevalne funkcije – zgolj kroži, hladi ali ogreva obstoječi zrak v zaprtih prostorih, hkrati pa ga filtrira in razvlažuje. To pomeni, da je ustrezno prezračevanje še vedno potrebno, tudi če uporabljate klimatsko napravo. Pomembno pa je, kako prezračuješ. Poleti je najbolje prezračiti dom zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, ko so zunanje temperature nižje. Najučinkovitejša metoda je navzkrižno prezračevanje, ki omogoča hitro in temeljito izmenjavo zraka brez znatnega segrevanja notranjega prostora.

2. Mit: Nižja kot je nastavljena temperatura, hitreje klimatska naprava ohladi

Mnogi domnevajo, da bo nastavitev termostata na zelo nizko temperaturo prostor hitreje ohladila. To je eden največjih mitov o klimatskih napravah. Hitrost hlajenja ni odvisna od ciljne temperature. Na primer, če enoto nastavite na 16 C namesto na 24 C, se hlajenje ne bo pospešilo – le da bo enota delovala dlje, da doseže nižjo temperaturo. Pomaga le povečanje hitrosti ventilatorja. Prav tako se je za ohranjanje udobja in energetske učinkovitosti pametno izogibati velikim temperaturnim nihanjem. Zaradi tega je pogosto bolje, da enote čez dan ne izklapljate povsem, tudi če niste doma.

3. Mit: Klimatska naprava je škodljiva za zdravje

Splošno prepričanje je, da klimatske naprave povzročajo prehlade ali bolezni dihal, vendar se tem težavam lahko enostavno izognemo z ustrezno uporabo. Čeprav je morda skušnjava nastaviti temperaturo precej nižje od zunanje, je najbolje, da razlika med notranjo in zunanjo temperaturo ostane znotraj 8–10 C. To daje telesu čas, da se prilagodi, in zmanjšuje tveganje za prehlad. Pomembno je tudi, da se izogibate neposrednemu sedenju v zračnem toku hladnega zraka – že rahli prepihi lahko povzročijo neugodno počutje ali prehlad. Sodobne klimatske naprave, opremljene s funkcijami, kot je AI Air, lahko samodejno prilagajajo smer pretoka zraka glede na lokacijo ljudi v prostoru. Funkcija Soft Air na primer preklopi na posredni pretok zraka, ko je dosežena želena temperatura. Klimatske naprave prispevajo k bolj zdravemu zraku v zaprtih prostorih tudi s svojimi filtri, ki so zasnovani za čiščenje zraka. Napredni modeli lahko filtrirajo ne le prah in alergene, temveč tudi nekatere patogene. Če pa enote ne čistimo redno, lahko postane gojišče bakterij in plesni, kar lahko povzroči astmo ali druge težave z dihali.

4. Mit: Klimatskih naprav ni potrebno čistiti

Mnogi verjamejo, da se klimatske naprave čistijo same in zahtevajo malo vzdrževanja – vendar to ne drži. Filtre v notranjih enotah je potrebno redno čistiti ali po potrebi zamenjati, toplotni izmenjevalnik pa je potrebno kemično čistiti, predvsem zaradi zdravstvenih razlogov. To vzdrževanje je potrebno opraviti vsaj enkrat letno pred začetkom hladilne sezone. V kolikor se enota uporablja tudi za ogrevanje, je priporočljivo opraviti še en pregled jeseni. Da bi zagotovili, da vaša klimatska naprava dosledno piha čist zrak brez bakterij, razmislite o izbiri modela z avtomatskim načinom ali načinom "čiščenja z zmrzaljo", ki uporablja stopljeni led za odstranjevanje umazanije in pomaga ohranjati sistem čist med vzdrževalnimi cikli. Ne zanemarite niti zunanje enote. Čeprav je videti čista, lahko velika količina zraka, ki prehaja skoznjo, na rebrih toplotnega izmenjevalnika odloži precejšnje količine prahu in umazanije. Čeprav umazane enote morda ne predstavljajo neposrednega tveganja za zdravje, je lahko vpliv na učinkovitost resen: zmanjšana zmogljivost vodi do večje porabe energije – in višjih računov za elektriko.

5. Mit: Klimatska naprava je škodljiva za hišne ljubljenčke