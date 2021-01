5 najpogostejših napak pri investiranju v kriptovalute

Ni dvoma, da kriptovalute ostajajo pomemben del digitalne sedanjosti in prihodnosti. Če želite uspešno investirati v kriptovalute, potrebujete ustrezno znanje in prave informacije. Preverite, katerih 5 najpogostejših napak naredijo vlagatelji pri investiranju v kriptovalute.

Leta 2008 je bilo za kriptovalute prelomno leto, saj je tedaj luč sveta ugledal Bitcoin, predstavljen kot nov elektronski denar. Denar, ki je popolnoma decentraliziran in deluje brez zaupanja vrednih tretjih oseb. Danes lahko spremljamo, kako ta samostojna decentralizirana tehnologija ponuja neustavljivo in globalno dostopno alternativo sodobnim centralnim bankam in centraliziranemu finančnemu sistemu. Kriptovalute zaradi svoje ˝mladosti˝ še vedno ponujajo zgodovinsko priložnost, saj prestavljajo pozitiven odmik suverenosti, neodvisnosti ter svobode od vlad in držav v roke posameznikom. Kakor vse ostale priložnosti, pa tudi kriptovalute prinašajo določena tveganja. Podnaslov: Rast cen kriptovalut v zadnjem obdobju privlači vedno več novih investitorjev Rast cen kriptovalut v zadnjem letu dni nedvomno privlači vedno več novih in novih investitorjev. Za razliko od leta 2017 pa tokrat na trg vstopajo tudi večji igralci – velika podjetja in institucije. Hkrati z eksponentnim razvojem tehnologije, se globalno premikamo tudi proti regulaciji trga in potencialnim predlogom za obdavčitev. Ko bo temu tako, lahko pričakujemo še več dodatnega kapitala s strani institucionalnih vlagateljev, ki za svoje investicije potrebujejo reguliran trg. Uspešne investicije v kriptovalute so sicer lahko povezane tudi s srečo, a bolj pomembna dejavnika za dolgoročno uspešnost na tem trgu sta dobro znanje in disciplina! Iz zgodovine gibanja cen kriptovalut lahko ugotovimo, da omenjeni trg s seboj prinaša tako znana kot tudi neznana tveganja, ki lahko precej negativno vplivajo na vaše investicije. Ravno zato je izjemnega pomena, da se pred investicijo podučite in pridobite potrebne informacije ter tako ne ponovite najpogostejših napak, ki jih nepoučeni vlagatelji vztrajno ponavljajo. 1. Ne veš točno, v kaj investiraš!

Glede na poplavo različnih kriptovalut je treba znati oceniti projekt, ki ima dobro prihodnost, sicer lahko ostanemo pozicionirani v neki kripto žeton, ki se nikamor ne premakne, nima potenciala ali pa je bil celo namenjen prevari in kratkoročnemu zaslužku izdajateljev. Veliko vlagateljev napačno enači kriptovalute z delnicami. Pomembna razlika med obema je ravno reguliran in nereguliran trg. Dodatno je razlika tudi v lastništvu. Če imate delnice, ste solastnik nekega podjetja, pomeni, da lahko na ta račun dobite tudi dividende, kriptovalute tega ne omogočajo. Vedeti morate tudi to, da lahko ima podjetje, ki izda kriptovaluto zelo pozitiven dobiček, ki pa nima nobene koristi za tiste, ki so to kriptovaluto kupili. Preprosto, podjetje lahko ima odlične poslovne rezultate, vrednost njihove kriptovalute pa lahko izgublja svojo vrednost. Preden se podate v investicijo določene kriptovalute, opravite domačo nalogo ter se pred investiranjem podučite v stilu ˝know your investment˝!

Ravno prednost kriptovalut, njihova decentraliziranost, je hkrati lahko največja težava za vlagatelje. Ker trg ni reguliran, je odgovornost za varnost na vsakem posamezniku. Na nereguliranem trgu se za napačne transakcije ali izgubo kriptovalut nimamo ne komu, ne kam pritožiti. Preden začnete kupovati, poskrbite za varnost: - Vedno uporabljajte varnostno dvojno verifikacijo, - kodo za verifikacijo vedno hranite stran od vstopnih podatkov, - kriptovalute hranite v ˝hladni hrambi˝ in ne na borzi, - za dostop do borze vedno uporabljajte shranjene povezave, - nikomur ne zaupajte vstopnih podatkov in ostalih ključev. Kriptovalute so povsem digitalne, zato morate dobro poznati osnove tehnologije, saj boste le tako razumeli, kaj pomeni varnost. Hekerji nikoli ne počivajo in predstavljajo največjo grožnjo, da lahko v celoti ostanete brez sredstev. Zapomnite si tudi to: varna je naložba samo takrat, ko je varno hranjena!

Ena najpogostejših in največjih napak je zagotovo neupoštevanje razpršitve. Verjetnost, da kakšnemu kripto kovancu ne uspe ali celo propade, je na tem trgu še vedno zelo velika. Ravno zato je pomembno, da pred investiranjem v kripto svet načrtujete ustrezno razpršitev svojega premoženja. Šele takrat, ko ste primerno razpršeni med naložbe, lahko namenite del investicij tudi v kriptovalute. A tukaj se razpršitev še ne zaključi. Veliko bolj varno boste investirali, če tudi znotraj kriptovalut razpršite tveganje med več različnih projektov, ki imajo potencial. Ključna je tudi alokacija med projekti. Če imate na primer, denar razpršen med 10 projektov in vam 1 propade, to ne bo tako drastično vplivalo na vaše preostale investicije in povzročilo izgubo celotno vloženih sredstev. Za zmanjšanje tveganja je pomembno, da se poskušate zaščititi pred popolno izgubo vloženih sredstev. Zato naredite primerno razpršitev tudi med različnimi valutami in redno skrbite za primerno alokacijo, torej, da vsak projekt ne predstavlja prevelikega deleža v razpršitvi. Primerna razpršitev vam hkrati omogoča, da prepoznate in se držite svojih racionalnih finančnih omejitev. Kadar vrednosti ekstremno rastejo, si večina vlagateljev želi povečati delež naložbe, ki se ji je povečala vrednost. Preveč investitorjev se ravno takrat ujame v past. Preveč se izpostavijo trgu takrat, ko so cene visoke in se umikajo s trga, ko prihaja do večjih padcev. To skušnjavo pretiranega vlaganja lahko premagate s porazdelitvijo tveganja in načrta razpršitve, ki se ga držite, ne glede na rast ali padec na trgu.

Kriptovalute imajo nekaj povsem svojih zakonitosti. Pod črto lahko najdemo precej podrobnosti s finančnimi trgi (fundamentalna in tehnična analiza ter načini trgovanja), a ravno zaradi neregulacije kripto trga so določene zakonitosti v tem primeru povsem drugačne. Kripto trg je namreč še vedno večkrat pod vplivom manipulacij, ki na uradnih, reguliranih trgih niso dovoljene. Pa ne le to, tudi vlagatelji prevečkrat investirajo v zmoti, da lahko cena posameznega kovanca pomeni tudi priložnost za investiranje. Vsekakor ni priporočljivo investirati v neki kripto projekt samo zato, ker je vrednost njihovega kovanca zelo nizka. Nizka cena namreč najverjetneje pomeni večjo cirkulacijo kovancev v obtoku in tudi večja tržna kapitalizacija ne pripomore vedno k enormnemu dvigu cene. Priporočljivo je, da pri investiranju na kripto trg dobro ˝berete˝ in razumete tudi tržno kapitalizacijo Bitcoina in ter preostalih, tako imenovanih ˝alt coinov˝. Razmerje med Bitcoinom in preostalimi je prav tako podvrženo spremembam, pri katerih lahko nerazumevanje teh povezav privede do slabih in zelo dragih naložbenih odločitev. Če želite z vlaganjem v kripto svet zaslužiti, potem morate omenjena razmerja dobro poznati ter na podlagi le teh sprejemati pravilne finančne odločitve.

