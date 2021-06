5 največjih modnih trendov za poletje 2021

Zdi se, da bomo to leto uživali v pravih poletnih počitnicah! Ni pomembno, ali jih boste preživeli na eksotičnem otoku, kampiranju, v gorah ali na vrtu za hišo.

Osvežite si poletje z barvito poletno kolekcijo znamke Dedoles. V kolekciji so zračne srajčne obleke, trendovski ribiški klobuki, mehke brisače za plažo in obutev za plažo z izvirnim zabavnimi motivi.

icon-expand Dedoles modni trendi za poletje 2021 FOTO: Arhiv ponudnika

#1 Živahne kopalke za vse Ali želite poleti uživati v izvirnih in zabavnih kosih iz recikliranih materialov? Izstopajte iz množice na plaži z živahnimi ženskimi kopalkami! Trend tega poletja ne bodo le bikinke, temveč tudi enodelne kopalke z barvitimi vzorci, o katerih niste niti sanjali. Barve in edinstveni vzorci so tudi glavni poudarki poletne kolekcije zabavnih moških in otroških kopalk. Odkrijte kakovostne kopalke z zabavnimi vzorci, ki bodo vsakomur privabili nasmeh na obraz. Le izberite svojo priljubljeno temo in barvno kombinacijo.

#2 Univerzalne srajčne obleke Ali iščete načine, kako bi bila lahko vaša poletna garderoba bolj izvirna? Posezite po živahni srajčni obleki! Srajčne obleke so vsako poletje pomemben modni trend. Poleg tega kožo zaščitijo pred soncem. Mehka 100 % bombažna tkanina v vročih poletnih dneh zagotavlja udobje pri nošenju. Od vas je odvisno, kako jo boste kombinirali. Začnite poletje v slogu z živahno srajčno obleko.

#3 Brisača za plažo kot modni dodatek? Dedolesovo poletno kolekcijo ne zaznamujejo le žive poletne barve in vzorci, temveč tudi obilje zabave in radosti, ki jo prinašajo. Pozabite na navadne brisače in se pripravite na barvito kolekcijo brisač za plažo, ki bodo pritegnile pozornost vsakega mimoidočega. Ovite se v eksotične vzorce in ustvarite trendovski videz maksi obleke. Tako kot srajčne obleke so te brisače mehke, udobne in kožo zaščitijo pred sončnimi žarki. Od glave do pete se ovijte v brisačo za plažo iz 100 % bombaža in to poletje uživajte na polno.

