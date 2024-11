5 nasvetov za manj zavržene hrane in več prihrankov

OGLAS

Pripravite si nakupovalni seznam.

Vsak Slovenec letno zavrže 72 kg hrane, v Sloveniji je skupno zavržemo 150.839 ton, na svetu pa kar 1,3 milijarde ton, kažejo podatki Statističnega urada Republike Slovenije in Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo. Ker po celem svetu zavržemo tretjino hrane, ki jo pridelamo, to predstavlja vse večji družbeni in okoljski problem, hkrati pa s tem, ko zavržemo hrano, mečemo stran tudi vodo in energijo, porabljeno za pridelavo, pa tudi svoj denar. Obstaja več načinov, kako to zmanjšati. Tudi pri HOFERju so se zavezali k temu cilju in pripravili nekaj koristnih nasvetov za vsako gospodinjstvo. 1. Pametno načrtovanje nakupov Pred odhodom v trgovino si naredite seznam živil, ki jih potrebujete. To vam bo pomagalo, da kupite le tisto, kar resnično potrebujete, in se izognete impulzivnim nakupom. Na ta način se doma ne bodo kopičile zaloge izdelkov, ki bi nekoč pristali med odpadki. Tudi pri HOFERju v okviru iniciative Danes za jutri in projekta Hrana na dobri poti nakupujejo skrbno. Imajo optimiziran sistem naročanja in dovršen logistični sistem, s čimer zagotavljajo, da v trgovine prispejo ravno pravšnje količine izdelkov ter da je viškov čim manj.

Pametno načrtujte nakupe.

2. Preglejte ponudbo Preverite akcije in izkoristite priložnosti za nakup kakovostnih izdelkov po nižji ceni. Z ogledom letakov lahko preverite aktualno ponudbo in kateri izdelki so na voljo po še dodatno znižanih cenah. Pri HOFERju so recimo v zadnjem obdobju število akcijskih izdelkov povečali za 30 %. Izdelke še dodatno preverite ob obisku trgovine. Pri HOFERju jih pred potekom roka uporabnosti dodatno pocenijo, kar omogoča dodatne prihranke. Znižani izdelki so označeni z rdečimi nalepkami, na katerih je naveden popust. 3. Pravilno shranjevanje Pravilno shranjevanje hrane je ključno za ohranitev svežine in uporabnosti izdelkov. Pri HOFERju so pripravili serijo poučnih video napotkov Hrana na dobri poti , s katerimi svetujejo, kako pravilno shranjevati različna živila. S tem lahko podaljšate rok uporabnosti in zmanjšate količino zavržene hrane.

Logotip »Je rok potekel? Pogosto uporabno dlje.« opomni na pomen roka »Uporabno najmanj do.«

4. Bodite pozorni na rok uporabnosti Rok uporabnosti ni nujno tudi rok, ko je treba hrano zavreči. Pri HOFERju so izbrani izdelki njihovih lastnih blagovnih znamk z rokom uporabnosti Uporabno najmanj do označeni z logotipom Je rok potekel? Pogosto uporabno dlje.. Ti izdelki so lahko še vedno varni za uživanje, če so bili pravilno shranjeni in imajo ustrezen videz, vonj ter okus. Izdelke s to oznako in druge izdelke, označene z rokom Uporabno najmanj do, zato vselej preverite, preden jih zavržete. 5. Donacija hrane Ste se ušteli in nakupili preveliko zalogo živil, za katera veste, da jih ne boste porabili pravočasno? Donirajte jih. Tudi HOFER se zavzema za skrbno ravnanje z neprodano hrano. Iz prav vseh svojih 92 trgovin hrano donira okoli 20.000 socialno ogroženim in ranljivim. Tako poskrbijo, da hrana pristane pri tistih, ki jo potrebujejo. V sklopu projekta Donirana hrana so do letos donirali sadje in zelenjavo, kruh in pekovske izdelke ter izdelke suhega sortimenta, od začetka leta 2023 pa donirajo tudi izdelke iz hlajenega in zamrznjenega sortimenta ter jajca. Ob tem so letos organizacijam, s katerimi sodelujejo pri razdeljevanju donirane hrane, namenili 18.400 evrov za stroške prevoza. Z ukrepi za zmanjšanje količine zavržene hrane lahko prispevate k zmanjšanju negativnega okoljskega vpliva, prihranite denar in pomagate tistim, ki se soočajo s pomanjkanjem hrane. HOFER se trudi biti del rešitve in vas spodbuja, da se pridružite njihovemu prizadevanju ter postanete bolj odgovoren potrošnik. Verjamejo, da lahko le skupaj naredimo razliko in zmanjšamo količino zavržene hrane.

HOFER je organizacijam, ki pomagajo razdeljevati hrano, namenil donacijo v višini 18.400 evrov.