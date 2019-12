5 razlogov za obisk Festivala penin v Portorožu

Ste pripravljeni na nepozaben večer, poln glamurja? Na Festivalu penin vas 26. decembra čaka vrhunski izbor penin iz kar petih držav.

1. Vrhunski izbor zlatih mehurčkov iz petih držav

V razkošni Kristalni dvorani boste lahko izbrali svojo najljubšo penino. (Foto: Jaka Ivančič)

V prazničnem Portorožu se bodo poleg novoletnih lučk iskrili tudi zlati mehurčki. Festival penin bo že osmo leto zapored v Portorož privabil vrhunske peničarje in proizvajalce šampanjcev iz Slovenije, Hrvaške, Italije, Avstrije in Francije. V razkošni Kristalni dvorani hotela Kempinski Palace Portorož bo 26. decembra mogoče okusiti najboljše mehurčke iz 35 kleti. Obiskovalci bodo lahko izbirali med več kot stotimi vzorci belih, rdečih in rosé penečih vin, pripravljenimi po klasični ali charmat metodi. Za popolno doživetje pa boste na festivalu lahko okusili tudi pravi šampanjec iz francoske pokrajine Šampanje - kot nalašč za glamurozen prednovoletni večer. Svečani program bo potekal v veličastnem parku pred hotelom, kjer bodo slovenski vitezi vina skupaj z vinsko kraljico slovenske Istre Teo Ivančič razglasili Naj penino Portoroža 2019. 2. Prefinjena kulinarika

Prefinjene kulinarične užitke bo zaokrožil kozarec odlične penine. (Foto: Ivan Pisar Vanč)

Ob kozarcu fine penine se prileže tudi grižljaj prefinjenih jedi. Za razkošne kulinarične užitke bodo letos na festivalu poskrbeli s ponudbo izbranih francoskih sirov. Gurmanska atrakcija pa bodo tudi ostrige, ki jih bodo s posebnim nožem odpirali kar pred gosti. Ostrige so oboževali že stari Rimljani, plačevali so jih z zlatom in jim pripisovali lastnosti afrodiziaka. Poznavalci ostrige brez izjeme vedno jedo surove in tako jih bodo ponudili tudi na Festivalu penin. Seveda ne bodo manjkale tudi istrske kulinarične klasike, kot so pršut in fuži s tartufi. Najzahtevnejši gurmani se bodo lahko s posebno vstopnico Festival penin Gourmet prepustili vrhunskim okusom na gala večerji v prestižni hotelski restavraciji Sophia. Chef Marjo Povšnar je pripravil štirihodni menu, ob vsakem hodu pa bo postrežen tudi kozarec izbrane penine, zmagovalke tekmovanja za Naj penino Portoroža minulih izdaj festivala. 3. Glamurozno prizorišče

Čudovit ambient Hotela Kempinski Palace Portorož bo dodal piko na i okušanju izbranih penin. (Foto: Hotel Kempinski Palace Portorož)

Festival penin bo ponudil priložnost, da za en večer vstopite v luksuzen ambient Hotela Kempinski Palace Portorož, ki s svojo bogato zgodovino velja za enega najglamuroznejših pri nas. Vživite se v tradicijo iz časov avstro-ogrske monarhije in se prepustite kraljevim užitkom. Spijte kozarec pravega francoskega šampanjca v razkošni Kristalni dvorani in se sprehodite po ekskluzivnih kotičkih Damskega salona in Salona za gospode. Hotel so zgradili davnega leta 1910 in je tisti čas veljal za najlepši in največji hotel na Jadranu, takoj za hotelom Excelsior v Benetkah. Petzvezdični superior hotel danes pooseblja edinstveno kombinacijo tradicionalnega in modernega dizajna, ki ga je zasnoval francoski oblikovalec Jean-Claude Laville. Pred hotelom pa se razprostira čudovit park, kulturni spomenik, ki ves december gosti čaroben praznični sejem. Od svojega odprtja dalje hotel redno gosti tudi številne domače in tuje znane osebnosti, od holivudskih igralcev do glasbenih izvajalcev in športnikov svetovnega formata. 4. Šansoni legendarne glasbene dive

Legendarna Tereza Kesovija bo s svojimi šansoni in čustvenim glasom poskrbela za popolno vzdušje.

Za popolno vzdušje bo s svojimi šansoni in čustvenim glasom poskrbela legendarna Tereza Kesovija.Nastopila bo na zunanjem prizorišču, v parku hotela Kempinski Palace Portorož, predstavila pa bo najbolj značilne glasbene trenutke iz njenega bogatega glasbenega opusa. Iz njenih izvedb pršijo čustva in nezaustavljiva energija in prav zato je Tereza že šestdeset let na prestolu glasbenega prizorišča. 5. Penina v družbi gina

Vas zanima, kako penino kombinira priljubljeni igralec Rado Mulej? (Foto: Jaka Ivančič)