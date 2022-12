5 razlogov za obisk Rovinja med letošnjim adventom

Prvič bo program potekal na treh ključnih lokacijah, ki so med seboj oddaljene samo okrog 10 minut hoje in kjer vam bodo na voljo tri različna doživetja adventa. Tako imenovan tradicionalni advent se nahaja pred cerkvijo sv. Evfemije, kjer so postavljene ročno izdelane jaslice v izvirni velikosti. Druga lokacija se nahaja na glavnem mestnem trgu, kjer bo mogoče od 9. 12. poskusiti avtohtone specialitete ob spremljavi številnih skupin, medtem ko bo tretji, sodoben advent potekal na mestnem sprehajališču Lungomare Plaza pod hotelom Grand Park, kjer bo mogoče vsak konec tedna od 10. do 17. ure pokušati in kupiti najboljše, kar Istra ponuja – sire, tartufe, pršut in olje, ter poskusiti fantastična vina in penine ob najlepšem razgledu na Sredozemlje, DJ-glasbi in zanimivem zabavnem programu.

Veliko dobre glasbe

Ko rečemo, da december v Rovinju ponuja za vsakogar nekaj, to v smislu zabave in glasbe resnično drži. Od 9. decembra bodo na mestnem trgu vsak dan potekali koncerti različnih glasbenih izvajalcev in DJ-jev – Vatra, Le Monde, Alen Vitasović, Night Express, Opća opasnost. Na sprehajališču Lungomare Plaza bodo dnevno praznično vzdušje ob koncih tedna pričarali DJ-i in nastopi plesnih ter glasbenih skupin. Celoten program koncertov na prostem in v notranjih prostorih ter nastopov gledaliških skupin je na voljo na www.rovinjadvent.com . V novo leto 2023 bo obiskovalce popeljal znan hrvaški pevec Tony Cetinski s svojimi uspešnicami in spektakularnim laserskim šovom, slavje pa se bo nadaljevalo z legendarnim rock bendom Atomsko Sklonište. Za vsakogar nekaj!

Advent, navdihnjen z morjem in tradicijo

Glavna zvezda letošnjega vzdušja in ureditve mesta je rovinjska batana, simbol rovinjske pomorske in ribiške tradicije, okrašena s svetlečimi božičnimi okraski, ki bodo v morju pred rovinjsko obalo privabljali poglede obiskovalcev tudi v prvih dneh leta 2023. Koncept ureditve je pripravljen v sodelovanju z znanim akademskim slikarjem Sašem Šekoranjo, ki je za razliko od običajnih prizorov z veliko snega in borovim gozdom za to priložnost ustvaril advent kot slavje, navdihnjeno z morjem.