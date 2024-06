5 razlogov za postavitev sončne elektrarne z GEN-I Sonce

Veliko finančno olajšavo predstavlja možnost pridobitve subvencij Borzen za postavitev sončnih elektrarn in sončnih elektrarn s hranilnikom energije. Te subvencije omogočajo, da je investicija v obnovljive vire energije še bolj dostopna, kar pospeši vračilno dobo investicije in zmanjša začetne stroške. S pomočjo teh subvencij postane prehod na sončno energijo finančno še bolj privlačen in z njimi je sedaj najboljši čas za postavitev sončne elektrarne .

GEN-I za lastnike sončnih elektrarn GEN-I Sonce ponuja edinstven model samooskrbe, ki vključuje odkup viškov električne energije. Ko vaša sončna elektrarna proizvede več energije, kot jo potrebujete, GEN-I te viške odkupi in vam zagotovi dobropis na mesečnem računu za elektriko. Ta model omogoča, da vaši mesečni stroški za elektriko postanejo minimalni ali celo nični, v poletnih mesecih pa lahko celo ustvarite prihranke, ki se prenesejo v naslednje mesece. Pri GEN-I pa vam ponujajo še več, med čakanjem na postavitev sončne elektrarne GEN-I Sonce vam namreč zagotavljajo kar do 99,99 % nižje cene električne energije s cenikom Ujemi mesece cenejše elektrike do začetke samooskrbe.

Po postavitvi sončne elektrarne s hranilnikom energije bodo na vaši mesečni položnici v večini mesecev (toplejši meseci) obračunani samo še strošek mesečnega nadomestila, obračunske moči in prispevka SPTE in OVE . Na ta način bodo vaši prihranki kar najvišji.

V preteklosti je sistem NET metering omogočal, da omrežje deluje kot hranilnik energije, zdaj pa to vlogo prevzemajo hranilniki električne energije. GEN-I Sonce ponuja napredne rešitve, ki vključujejo hranilnike energije, kar omogoča učinkovitejše upravljanje s presežki in potrebami po energiji. Ko sončna elektrarna proizvede več energije, kot jo trenutno potrebujete, se presežek shrani v hranilnik za kasnejšo uporabo.

Postavitev lastne sončne elektrarne prinaša prehod na čistejši vir energije in omogoča precejšnje dolgoročne prihranke pri stroških za energijo. Sončne elektrarne GEN-I Sonce zagotavljajo kar 30 let in več samooskrbe z električno energijo, kar pomeni, da lahko bistveno znižate svoje mesečne račune za elektriko. Poleg tega pa zagotavljajo večjo energetsko neodvisnost, saj ste manj odvisni od nihanj cen električne energije na trgu.

5. Certificirana kakovost in zanesljivost

Sončne elektrarne GEN-I Sonce že več let držijo vodilni položaj na trgu samooskrbe z električno energijo. Njihova storitev odlikuje individualen pristop k strankam, strokovna izvedba, dolgoročna podpora in certificirana kakovost, ki jo dokazujejo s pridobljenimi ISO certifikati. Z GEN-I Sonce ste lahko prepričani, da bo vaša naložba v sončno elektrarno varna in kakovostna. Ponujajo namreč celovito samooskrbo s sončnimi elektrarnami na ključ, kar pomeni, da je v postopek in pogodbeno ceno vključeno vse, od začetnega svetovanja do končne montaže, vključno s pridobivanjem soglasij ter urejanjem dokumentacije. Na ta način se izognete zapletenim postopkom in birokraciji, saj za vse poskrbijo strokovnjaki iz GEN-I Sonce.

Postavitev sončne elektrarne z GEN-I Sonce je pametna in trajnostna odločitev, ki prinaša številne prednosti. Dolgoročni prihranki, zanesljivost in certificirana kakovost, celovita rešitev na ključ, napredne tehnologije za shranjevanje energije in odkup viškov električne energije so ključni razlogi, zakaj je zdaj najboljši čas za postavitev sončne elektrarne.