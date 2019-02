5 razlogov za uživanje CBD olja že danes!

S konopljo do telesnega ravnovesja

CBD je med uporabniki po vsem svetu vedno bolj priljubljen zaradi svoje sposobnosti vplivanja na endokanabinoidni sistem, signalno omrežje v našem telesu, ki uravnava komunikacijo med celicami. Skrbi za uravnoteženo delovanje vseh procesov v našem telesu in mu pomaga vzpostavljati in ohranjati ravnovesje. Porušeno ravnovesje je namreč pogost vzrok za nastanek številnih bolezni sodobnega časa. Znanstvene študije kažejo na veliko koristi za vsakodnevno uživanje CBD olja, mi pa nekaj od teh razkrivamo spodaj.

1. Lajša bolečine

Konopljo so za lajšanje bolečin uporabljali že stoletja nazaj – vse od lajšanja simptomov Crohnove bolezni, multiple skleroze, pa do artritisa in drugih kroničnih bolezni. Vse to zahvaljujoč kanabinoidom, aktivnim spojinam v konoplji, ki se vežejo na receptorje za bolečino v centralnem živčnem sistemu, in tako pomagajo omiliti občutke bolečine. Za razliko od drugih protibolečinskih zdravil, kot so opiati, konoplja ni zasvojljiva. Ker se absorbira skozi prebavni sistem, se blagodejni učinki hitreje razširijo po telesu in trajajo dlje.

2. Pomaga pri prebavnih težavah

Med uživanjem CBD olja se kanabinoidi prek receptorjev absorbirajo v prebavni trakt, kar pomaga proti zaprtju, krčih, driski in celo kislinskem refluksu. Za lajšanje lokalnih problem, kot so hemoroidi in bolezni kolona pa je priporočljiva tudi uporaba CBD svečk.