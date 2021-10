5 razlogov, zakaj je online joga nujna v času epidemije

COVID epidemija traja že skoraj dve leti. Življenje nam jemlje ogromno energije za goli obstoj. Na zdravje zlahka hitro pozabimo, a slab spanec, motnje koncentracije, bolečine v vratu in križu, slaba prebava, razdražljivost, motnje hranjenja, povišan krvni pritisk, izguba libida in kriza odnosa opominjajo, da je skrajni čas, da poskrbite zase in pričnete s spletno jogo na ejoga.si!

Spletni tečaj joge za začetnike je primeren za vse in nudi jasno vodenje z jasno razlago in demonstracijo.

1. Joga je pot »k sebi« in je močno orožje proti stresu Stres je danes tihi in vseprisoten sovražnik, ki se nabira v telesu. Simptomi stresa mnogim ljudem grenijo življenje, sčasoma pa lahko prerastejo v bolezen. Joga je namenjena tudi samo-opazovanju. Šele ko boste ponovno stopili v stik s samim seboj, boste občutili, v kakšnem stanju sta vaše telo in um. Vprašanje »Na Koga ali Kaj se stresno odzivam?« je tu zelo na mestu. Taka praksa joge vodi do mnogih uvidov, ti pa so lahko podlaga za to, da v življenju kaj spremenite. 2. Joga lahko pomaga pri povrnitvi globokega spanca Rahel spanec, nespečnost, nočne ure, ki jih prebedite in kaos v glavi naslednji dan... Zveni znano? Brez dobrega spanca ne moremo preživeti, to je dejstvo. Za neprespane dneve, tedne ali leta bo prišla položnica, lahko celo v obliki bolezni. Razumite, da energijo za dneve po neprespanih nočeh jemljete iz prihodnosti. Dobro novica je je, da v jogi poznamo mnogo tehnik za umiritev živčnega sistema in pripravo na spanje. Zaključite torej dan s spletno jogo doma, po jogi ne uporabljajte telefona ali računalnika - odpravite se spat in sladko sanjajte.

V živo preko spleta vadimo redno enkrat na teden, posnetek prakse ostane na voljo 7 dni.

3. Z jogo do dobrega rapoloženja in več energije Mnoge stranke, ki z nami vadijo jogo povedo, da je naslednji dan (po jogi) drugačen! Kako? Da imajo več energije, gledajo v svet bolj optimistično, so na splošno bolj učinkovite in v stresnih situacijah odreagirajo bolj mirno. Kdo si ne bi želel več entuzijazma in pozitivne energije? 4. Joga lajša bolečine v vratu in križu Tudi vi za ekranom presedite mnogo ur na dan in opažate nelagoden občutek ali bolečine v vratnem ali križno-ledvenem delu hrbtenice? Prisiljena drža za računalnikom in dolgo sedenje puščata neželene posledice. Spletna joga je odličen način da ohranite ali si povrnete gibljivost vaše hrbtenice ter okrepite mišice hrbta in tako izboljšate držo. Na ta način lahko po naravni poti odpravite bolečine v vratu in križu.

Spletni tečaj joge izvajamo zelo izkušeni učitelji joge z dolgoletnim stažem, vaše zaupanje bomo upravičili z najboljšim izkustvom joge.