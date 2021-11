5 razlogov, zakaj je vino še vedno najboljše darilo

Letos svojim najdražjim poklonite zgodbo, ki se skriva v steklenici skrbno izbranega vina.

Vino že tisočletja velja za idealno darilo, antični Grki so ga imeli za dar bogov, stari Egipčani pa so se celo pokopali z zadostno zalogo te žlahtne pijače, da ga ne bi v onostranstvu zmanjkalo. Kljub resnično dolgi tradiciji obdarovanja z vinom se zdi, da ta navada nikoli ne bo šla iz mode. Le zakaj je temu tako? Velikokrat slišimo, da je vino darilo z dušo. Z vinom poklanjamo zgodbo sožitja med človekom, naravo in vinsko trto. Vsaka steklenica v sebi nosi zgodbo, izžareva skrb in ljubezen, s katero je bila ustvarjena. Tudi pri izboru vina je ključno, da dobro preučimo našega obdarovanca in njegove navade ter tako omogočimo, da se ga darilo resnično dotakne in ga razveseli, naj bo to vinski poznavalec, ali nekdo, ki šele odkriva očarljivi svet vina. Za vsakega se najde pravo vino. Če pa darilu dodamo še nekaj osebnega, na primer ročno napisano prisrčno sporočilo ali voščilo, smo zadeli v polno. Razlogov, da je vino še vedno najboljše darilo je zagotovo veliko, mi pa smo jih za vas izbrali vsaj pet: 1. RAZLOG: Z IZBOROM PRAVEGA VINA, POKAŽEMO DA NAM JE MAR Ko izbiramo pravo vino za naše bližnje, naj si bo to partner, prijatelj, sodelavec ali sorodnik, vedno razmišljamo, kakšen je njegov vinski okus, kakšno hrano ima rad, če ima morda kakšno specifično željo pri izboru vina, skratka v izbiro vložimo določen trud in ko obdarovanec dobi naše darilo, ga poleg same vsebine navduši tudi dejstvo, da smo se zanj potrudili in poiskali vino, ki ga ima rad ali pa za katerega menimo, da bi ga lahko navdušilo.

icon-link Roséji so zadnja leta zelo trendovski. Penina Bagueri rosé bo zagotovo navdušila nežnejši spol ob prihajajočih praznikih. FOTO: Arhiv ponudnika

2. RAZLOG: ZA VSAKO PRILOŽNOST SE NAJDE PRAVO VINO Svet vin je pester in raznolik. Vsaka priložnost kliče po drugačnem vinu. Ob prihajajočih praznikih, rojstvu, poroki ali drugih pomembnih mejnikih v življenju so idealna izbira penine ali pomembnejša in dražja mirna vina Bagueri superior, ki bodo svojo pravo mesto našla v vinski arhivi, kjer bodo z leti postajala samo še boljša. Ko pa odhajamo na večerjo ali večerno druženje k prijateljem ali sorodnikom pa je najbolje izbrati vino, ki se bo podalo k postreženim jedem in je že pripravljeno za pitje in ustvarjeno prav za spajanje s kulinariko, kot so vina Krasno iz Kleti Brda.

icon-link Vina Krasno se odlično podajo k najrazličnejšim jedem, k belemu mesu, ribjim jedem in zelenjavi se najbolje podajo bela vina iz te linije, k rdečemu mesu pa rdeča, na primer odličen merlot Krasno. FOTO: Arhiv ponudnika

3. RAZLOG: STEKLENICA VINA IMA ESTETSKO VREDNOST Ko gre za obdarovanje, je izgled darila pomemben dejavnik. Steklenica vina, še posebej če jo spremlja izbrana darilna embalaža, je zelo lepo darilo, ki ga bo obdarovanec z veseljem izpostavil na pomembno mesto v svojem domu in odprl ob prvi primerni priložnosti.

icon-link Če želite z darilom navdušiti, je dvojec steklenic iz kleti de Baguer v leseni skrinjici izvrsten izbor. FOTO: Arhiv ponudnika

4. RAZLOG: Z VINOM OBELEŽIMO POMEMBNE LETNICE Z vinom, pridelanim točno določenega leta v preteklosti, lahko obeležimo številne jubileje, obletnice ali rojstne dneve. Bogata zbirka arhivskih vin iz Kleti Brda je pravi naslov, če želimo nekoga prijetno presenetiti ob okrogli obletnici rojstva, poroke ali izpostaviti drugo pomembno letnico v življenju nam drage osebe.

icon-link V arhivski kleti staramo steklenice vse od 1957 dalje. Želite podariti vino točno določenega letnika, obiščite spletno trgovino Klet Brda in odkrijte široko ponudbo arhivskih vin. FOTO: Arhiv ponudnika