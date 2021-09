5 razlogov zakaj nujno potrebujete ta serum!

1. Pozabite na maskaro

Dolge, temne in goste trepalnice so vedno IN. Seveda si jih pričaramo z uporabo nepogrešljive maskare, ki pa na srečo ni edina rešitev. Ob redni uporabi seruma za rast trepalnic Eyelash se lahko poslovite od maskare, saj bodo vaše trepalnice dosegle željeno dolžino ter volumen že v 4 tednih uporabe!

2. Izpadanje in lomljenje je preteklost

Ste vedeli, da trepalnice pogosto izpadajo in se lomijo? Prav zaradi tega pa njihova gostota ni takšna, kot bi si želeli. Serum Eyelash bo poskrbel tudi za to težavo, saj s svojim blagodejnim učinkovanjem vpliva na rast dlak v korenu, s tem pa preprečuje izpadanje trepalnic. Ob nanosu ustvari zaščitni sloj, ki trepalnice varuje pred lomljenjem.

3. Umetne trepalnice? Ni problema.

Veliko žensk se odloča za uporabo umetnih trepalnic. Nekatere izberejo drage tretmaje podaljševanja trepalnic v kozmetičnih salonih, spet druge se odločijo za »samolepilne trepalnice«, ki jih lahko namestijo kar doma. Vendar ne pozabite, nevarna lepila in teža umetnih trepalnic so izjemno škodljiva za naravne trepalnice. Serum Eyelash je primeren tudi za sočasno uporabo z umetnimi trepalnicami. Tako bodo vaše trepalnice zaščitene pred vsemi negativnimi učinki.