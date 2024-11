5 razlogov, zakaj sta to jesen ROYAL in AQUA nepogrešljivi v vaši torbici

Jesen je tukaj, in z njo čas, ko naše roke potrebujejo dodatno nego in zaščito. Zrak postane suh, temperature padajo, naša koža pa je izpostavljena stalnemu stresu. V teh razmerah hitro izgubimo vlago, kar vodi do suhe, hrapave kože, ki je bolj dovzetna za znake staranja.

1. Zaščita pred suhim zrakom, mrazom in vetrom

Jeseni je naša koža izpostavljena različnim zunanjim vplivom, ki lahko vodijo do razpokane in suhe kože. Tako krema ROYAL kot krema AQUA delujeta kot zaščitna pregrada pred mrazom in suhim zrakom. Z redno uporabo ustvarjata neviden ščit, ki preprečuje izgubo vlage in ščiti kožo pred poškodbami, ki jih povzroča mraz. Medtem ko ROYAL dodatno nahrani kožo in okrepi njeno zaščitno funkcijo, AQUA hitro pomirja in zmehča občutljivo kožo.

2. Pomlajevalni učinki

V hladnejših mesecih lahko koža hitro postane suha in izgubi elastičnost, kar lahko pospeši proces staranja.

Krema ROYAL je zasnovana prav za tiste, ki iščejo pomlajevalni učinek in želijo ohraniti svoje roke gladke in mladostne. Njene sestavine, kot so karitejevo maslo, mandljevo olje in hialuronska kislina, delujejo globinsko in zmanjšujejo drobne gubice ter izboljšajo elastičnost kože.

Medtem pa tudi kremica AQUA zagotavlja zaščito pred staranjem – z antioksidanti, kot je vitamin E, kožo ščiti pred oksidativnim stresom, kar dodatno prispeva k zmanjšanju znakov staranja.