5 skrivnosti najboljših slovenskih košarkarjev, zaradi katerih so postali svetovno znani!

Kaj potrebujete, da bi postali naslednji Luka Dončić ali Goran Dragić?

Ob dih jemajočih uspehih naših košarkarjev na slovenskih in tujih tleh, zagotovo ni osebe, ki se ne bi vprašala, kaj je tisto, kar jih loči od povprečnih košarkašev? Mnogi izmed nas se s trdim delom in rednimi treningi lahko pohvalimo z dobro tehniko, zadovoljivo kondicijo in hitrimi odzivi na parketu ali betonu. Vendar pa vse našteto včasih vendarle ni dovolj, da bi nam obraz obsijali žarometi lige NBA. 1 Naravni talent ali zgolj naključje? Luka Dončić je za mnoge čudežni deček. Njegov nadnaravni talent za košarko je izstopal že v rani mladosti. Vseeno pa ga Dallas Mavericks ni opazil zgolj po naključju. Naključno usklajenost nadarjenosti za igro in dobre uigranosti morajo ravno ob pravem času opaziti prave oči športnih skavtov, od katerih je nato lahko odvisna celotna kariera posameznika. Kdo so športni skavti? Športni skavti so osebe, najpogosteje pomočniki trenerjev, ki z budnim očesom spremljajo športnike med treningi ter izmed celote izločajo tiste, ki so nadarjeni z vrhunskim talentom za košarko. 2. Vaja dela mojstra, če mojster dela vajo! Tako kot Rim ni bil zgrajen v enem dnevu, seveda tudi vrhunski športnik ne postaneš kar čez noč. Pridobivanje kondicije, koordinacije in moči zahteva svoj čas, vztrajnost in disciplino. Mlajši športniki, ki se s košarko šele dobro spoznavate, imate treninge razporejene približno 1-krat do 3-krat na teden. Z leti pa se število treningov in vrste treningov spremenijo. Kateri tipi treningov so potrebni za vrhunske rezultate? - Treningi za stabilizacijo: predstavljajo samo osnovo treningov, ki jo rekreativni športniki pogostokrat zanemarijo. Trening stabilizacije izboljša usklajenost delovanja mišic, izboljša stabilnost telesnega jedra, preprečuje preobremenitve tkiv, izboljšuje srčno-žilni sistem in nevromuskulatorni sistem ter izoblikuje pravilno gibanje. - Treningi za moč: glavni namen treninga moči je sočasno povečanje stabilnosti in povečanje fizične moči. Trening za moč je sestavljen iz treh izmenjujočih delov - vadba za moč in vzdržljivost, vadba za gradnjo in razvoj mišične mase ter vadbe z maksimalno obremenitvijo. - Kondicijski treningi: so namenjeni povečanju fizične vzdržljivosti na račun izboljšanja srčno-žilnega sistema. - Intervalni treningi: so potrebni za povečanje eksplozivnosti, ki je potrebna pri hitrem menjavanju smeri teka med igranjem košarke. Tipi treningov so enakomerno razporejeni čez cel teden. Najpomembneje pa je, da telesu po vsaki vadbi omogočite zadostno količino časa za počitek in regeneracijo. 3. Ni dovolj, da si dober. Biti moraš najboljši! Zgolj naravni talent in neverjetna predanost športu pa nista vse, kar odlikuje najboljše košarkaše. Tisto kar daje piko na i svetovnim prvakom, se ne mora pridobiti na nobenem treningu. Izvira namreč iz košarkarjev samih. Govorimo o medosebnih odnosih v ekipi in kolegialnosti.

Goran Dragić v intervjujih zelo pogosto omenja, kako pomemben je dober odnos med soigralci. Samo ekipa, ki ima močno vez, lahko deluje in razmišlja kot celota. Če se igralci med seboj dobro poznajo, to omogoča tudi predvidevanje razmišljanja, gibov in reakcij soigralcev, s čimer se taktika igre še dodatno izboljša. Pozitivna spodbuda med soigralci pa daje tisti dodaten impulz energije, ko jo ekipa najbolj potrebuje. S takim odnosom pa se dosežejo najboljši rezultati! 4. Tako kot velja za vse športe, je tudi pri košarki pomembna oprema Košarka je šport, ki zaradi hitrih gibov zahteva čevlje z dobrim oprijemom. Košarka ni samo šport. Košarka je način življenja! Ko šport resnično začutiš, postane del tebe in tvoje življenje.

Vsi modeli superg v Grosbasket ponudbi omogočajo neverjetno odzivnost, ki je potrebna ob hitri spremembi smeri gibanja in zaustavitvi med gibanjem. Hkrati pa telesu povrnejo hitrost, kadar je to potrebno. Dodatna opora gležnjem zavaruje sklep pred poškodbami, podložen podplat pa zmanjšuje možnost nastanka frakcijskih zlomov. Košarka ni samo šport. Košarka je način življenja! Ko šport resnično začutiš, postane del tebe in tvoje življenje. Garderobne omare se zato sčasoma napolnijo s športnimi oblačili , ki pa morajo biti: - Dovolj zračna, da odvajajo pot. - Tkanina mora biti tanka, da ne pride do dodatnega pregrevanja telesa. - Narejena iz vzdržljivih materialov, ki prenesejo pogosta pranja ter padce na treningih in tekmah. 5. Vse se začne pri osnovah Na koncu pa ne smemo pozabiti tudi na najbolj osnovne dejavnike, ki nam omogočajo, da dan za dnem najdemo novo motivacijo, predvsem pa energijo. Ne glede na starost in pripravljenost nadobudnega košarkarja, sta na koncu ti dve stvari gonilni sili. Ustrezna prehrana je gradnik vsakega od nas Telesa živih organizmov so zgrajena iz celic, ki za svoje delovanje nujno potrebujejo osnovne gradnike, ki jih imenujemo makrohranila. V to skupino sodijo: - Beljakovine. - Ogljikovi hidrati. - Maščobe. Predvsem ogljikovi hidrati in maščobe predstavljajo vir energije za telo, ki jo pred in po treningu ali tekmi nujno potrebujemo. Obroki pred tekmo naj bodo sestavljeni iz enostavnih ogljikovih hidratov, ki jih najdemo v testeninah in kruhu. V večernih urah pa obroke lahko dodatno obogatite z virom maščob, ki jih najdete v oreščkih in rastlinskih oljih. Vsem obrokom dodajte najmanj eno beljakovinsko živilo, kot so jajca, mleko in mlečni izdelki ali meso in mesni izdelki. Beljakovine so nujno potrebne za regeneracijo in izgradnjo mišičnih vlaken. Za dobro prebavo pa bo poskrbela zadostna količina zelenjave, ki jo ravno tako dodajte k vsakem obroku.

