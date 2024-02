5 stvari, ki jih moraš vedeti o teku na smučeh

Sama zgodovina teka na smučeh sega v tisočletja pred našim štetjem, začetniki pa so prebivalci Skandinavskih držav. Imamo pa tudi Slovenci bogato zgodovino teka na smučeh, saj je uporabo smučk za pomoč pri hoji na Blokah opisoval že Janez Vajkard Valvasor. Seveda se je sam tek od takrat močno spremenil, hkrati pa je v zadnjih letih močno pridobil na svoji popularnosti. Prav zato je v zadnjem času tudi vse večje povpraševanje po tečajih teka na smučeh. Kaj so tiste najpomembnejše stvari pri teku na smučeh smo povprašali kar Bojana Kristana, prog, švz. in učitelja teka na smučeh 2. stopnje, ki skrbi za tečaje pri podjetju GiBit.

Najprej se moramo odločiti, ali bomo tekli v klasični ali drsalni tehniki. Običajno se začetniki najprej spoznajo s klasično tehniko, saj je varnejša in lažja, nato pa jih večina izbere drsalno tehniko, saj je ta bolj dinamična. Verjetno najbolj pomemben del opreme je čevelj. Če bomo tekli v klasični tehniki naj bo čevelj nižji in mehkejši. Za drsalno tehniko uporabljamo čevlje, ki so visoki in z oporo za gležnje, da se nam med drsenjem in odrivanjem s smučk ne zvračajo navznoter. Na trgu obstajajo tudi kombinirani čevlji, s katerimi lahko tečete obe tehniki, vendar so le ti bolj primerni za začetnike, kot za resne tekače.

Smuči za klasično tehniko so od naše telesne višine višje za 10-25 cm. Za začetnike je običajno primerna krajša smučka. Smuči za klasiko moramo mazati z različnimi voski in klistri za sprijemanje s snegom. Samo mazanje je kar zamudno, prav tako pa so tu potrebne določene izkušnje, kakšno mažo uporabiti. Iz tega razloga se za vse začetnike (in tudi boljše rekreativce) predlagajo smuči, ki imajo že v osnovi pod smučko narebreno površino, kožo, nano premaz ali kaj podobnega, ki omogoča sprijemanje s snegom in tako dober odriv v vseh pogojih.

Za drsalno tehniko so smuči običajno daljše približno 10 cm. Pri izbiri smuči je potrebno upoštevati tudi težo tekača in njegovo znanje ter tako izbrati primerno trdoto smuči. Pri večini smuči je danes že na smučeh napisano za katero težo so primerne (npr.: 55-60kg).

Palice za klasično in drsalno tehniko se razlikujejo predvsem v višini. Palice za drsalno tehniko so visoke nekje do brade oz. približno 0,9 x telesna višina, medtem ko so za klasiko nižje in sicer do višine ramen oz. 0,85 x telesna višina. Za začetnike se priporoča aluminij, saj so palice bolj trdne in se težje zlomijo. Za boljše tekače se priporočajo karbonske palice, saj so le te lažje in bolje prenašajo tresljaje. Zelo pomemben je tudi pašček palic in sicer se večina tekačev odloča za "rokavico", pašček ki objame palec in dlan. S takšnim paščkom se lažje odrivamo in lažje spustimo palico ob zaključku odriva.

4. LOKACIJE TEKA NA SMUČEH PO SLOVENIJI

Lokacij za tek na smučeh je v Sloveniji veliko, Na žalost pa smo pogosto omejeni s snežnimi razmerami, ki pogosto onemogočajo pripravo tekaških prog. Med najbolj znane poligone prav gotovo spadajo Rateče, Pokljuka, Jezersko in Rogla.

5. KAKO IZGLEDAJO TEČAJI TEKA NA SMUČEH