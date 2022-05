5 trikov za izjemno hitro porjavitev

1. Uporabite piling za telo

Pred sončenjem in nanosom izdelkov za porjavitev naredite piling celotnega telesa vsaj 1-krat tedensko. Piling dobro vtrite v kožo. Še posebej bodite pozorni na mesta, kjer je koža suha in se lušči. Redno luščenje bo odstranilo plast odmrlih celic in omogočilo lojnicam, da zadihajo. Koža bo postala bolj prekrvavljena, zato se bodo vlažilna mleka, masla, kreme za sončenje in marmelade za hitro porjavitev lažje vpile v kožo in tako bolj delovale. A bodite pazljivi in nežni do svojega telesa, pilingi in pritiski na telo naj ne bodo pregrobi.