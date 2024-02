50 milijonov za zanemarjeno stavbo, parkirišče, gradbeno jamo in kup najemnin

Nakup stavbe na Litijski cesti nas je šokiral. Tako se je na afero sodna stavba odzvalo vodstvo najvišje sodne instance pri nas – Vrhovnega sodišča RS. Kot pravijo, so tamkajšnji prostori popolnoma neprimerni za sodišča, o čemer so takoj, ko so izvedeli za nakup, obvestili tudi premierja Goloba. Pred našo kamero je stopila tudi predsednica Upravnega sodišča, ki naj bi ga po prvotnih načrtih selili na Litijsko. Pravi, da ne potrebujejo nove stavbe, saj so zadovoljni s to, ki jo imajo in je že v lasti države.

Ob odprtju letošnjega sodnega leta vodstvo Vrhovnega sodišča prav nič ni skrivalo iskrenega razočaranja nad odnosom, ki ga je z nakupom stavbe na Litijski do pravosodja znova pokazala izvršilna veja oblasti. Ne le, da se pred nakupom Dominika Švarc Pipan z njimi ni posvetovala, predsednik Vrhovnega sodišča Miodrag Đorđević k temu dodaja, da je lokacija "neprimerna, če uporabim najblažji izraz". "Predvsem z vidika dostopa, tako nekih pripornikov, zapornikov, spisov, parkirišč, za stranke, za sodnike," pojasnjuje. Stavbo naj vlada kar sama obdrži, je zelo neposreden Đorđević: "Naj jo imajo." "Stavba je kupljena, ampak ni primerna za sodišča," mu pritegne generalna sekretarka Vrhovnega sodišča Helena Miklavčič. "Tudi sama kvadratura, ki zdaj kar narašča, se kvasi," dodaja, Đorđević pa: "Terase, tisto je grozljivka." In spet Miklavčičeva: "In tista kvadratura, ki so jo zdaj našli. Sodišče ne more opravljati svojega dela nekje na terasah, balkonih, ložah, to je povsem neprimerno."

Pravosodni organi so v Ljubljani raztreseni na kar 18 lokacijah FOTO: POP TV icon-expand

Točno leto dni je sicer minilo od našega obsežnega dosjeja v rubrikah 24UR Fokus in Dejstva o prostorski stiski našega pravosodja. Od popolnoma neprimernih razmer za delo do popolnoma neprimernih situacij. Tako je takrat na primer februarja lani za nas razlagala predsednica okrajnega sodišča Nataša Kosec, ki ima prostore tudi v stanovanjskih blokih: "Štemanje ploščic povzroča hrup, ki preglasi udeležence postopka."

Saga o novi sodni stavbi traja že 17 let. V tem času je država samo za najemnine – pravosodni organi so v Ljubljani namreč raztreseni na kar 18 krajih – porabila že več kot 35 milijonov evrov. Še osem dodatnih milijonov je šlo za nakup in dokumentacijo za zemljišče na Masarykovi, kjer je danes parkirišče. Projekt Bežigrajski dvor, kjer je še vedno v središču Ljubljane največja gradbena jama v državi, pa je bil ustavljen lani, tik pred podpisom pogodbe za projektno dokumentacijo. Če tem zneskom prištejemo še aktualni nakup Litijske, je država porabila že več kot 50 milijonov evrov, za dve zemljišči in eno zanemarjeno stavbo.

Sodne stavbe še vedno ni, država pa je porabila že 50 milijonov evrov. FOTO: POP TV icon-expand