50 mio evrov vredna investicija, ki bo ponujala razgled celo do Benetk

Projekt Spa resort term Brda so začeli načrtovati pred 18 leti, vendar so si prvotni investitorji zaradi dolgega procesa spreminjanja namembnosti zemljišč iz kmetijskih v gradbeno parcelo premislili. Občina Brda je nato iskala nove investitorje in jih po dolgih letih našla v italijanskih partnerjih.

Projekt Spa resort term Brda so začeli načrtovati pred 18 leti, a se je velikokrat zapletlo, zaradi česar so si prvotni investitorji premislili.

Kompleks, kot si ga je zamislil arhitekt, želi uporabiti elemente briške pokrajine, kot so terase, z uporabo materialov, kot je opeka, pa se približuje briški tradiciji. Posebnost idejnega projekta je 45-metrski jekleno-steklen razgledni stolp, s katerega se bo videlo daleč naokoli, po besedah briškega župana celo do beneškega Trga svetega Marka.

Idejna zasnova po zamisli arhitekta Prinčiča predvideva umestitev term med Medano in Fojano, tako da bi obiskovalcem in stanovalcem načrtovanega turističnega kompleksa na enem izmed številnih briških gričkov ponujala razglede na vse strani.

"Gre za projekt širšega regijskega in čezmejnega pomena, ki bo poleg prepoznavnosti širši regiji doprinesel gospodarski elan in številne nove zaposlitve,"je še povedal Mužič. Investicija je vredna okoli 50 milijonov evrov.

Briški župan Franc Mužič je povedal, da je občina poskrbela za spremembo namembnosti nepremičnine, ki se bo razprostirala na okrog šestih hektarih zemljišč. Trenutno je nepremičnina še vedno v lasti dveh zasebnih lastnikov, s katerima ima občina sklenjen dogovor o prodaji. To je tudi ena izmed zavez občine v danes podpisanem pismu o nameri investiranja z italijanskim investicijskim skladom Private Value Capital Management s sedežem v Novi Gorici.

V turističnem kompleksu naj bi poleg zdraviliških storitev ponujali tudi sprostitvene dejavnosti in preventivne medicinske storitve. Hotelski del naj bi imel okrog 170 dvoposteljnih sob, nekaj naj bi bilo apartmajev, ki jih bodo ponudili zasebnim vlagateljem, ter del kot varovana stanovanja za starostnike. Poleg bazenov bodo ponujali možnosti kongresnega turizma, manjših trgovinic ali tržnice ter s tem priložnosti tudi za prodajo domačih pridelkov in izdelkov.

Mužič je napovedal še, da bodo denar za komunalno opremljenost zemljišča vložili v obnovo ceste Medana-Fojana, ob kateri bodo stale terme.

Upravitelj italijanskega investicijskega sklada Andrea Accattino in odgovorni koordinator projekta Spa Resort Terme Brda Giuseppe Forlanelli sta v imenu skupine predstavila vizijo sklada in potencialov turističnega kompleksa.

"Briški ljudje so bili sposobni obdržati, ohraniti, naravo. Tukaj dobimo pristne lokalne produkte, dihamo čist zrak, doživimo mir. Tukaj lahko poslušaš tišino, domačnost: traktorje, škržate, kako se ljudje kličejo iz griča na grič. Tu imamo vse, kar turist išče. To lokacijo vidimo kot točko pobega od vsakdanjega stresnega življenja. Zame in za investitorje Brda predstavljajo to edinstveno točko preprostega življenja," o Brdih pravi Forlanelli, ki je poiskal fond in mu predstavil projekt.

"Investicijski fond ima sedeže v več predvsem evropskih državah, glavni sedež pa ima v Švici. Med drugim investiramo tudi v turistične strukture, projekt Spa Resort Terme Brda pa bi bil prvi na območju Slovenije in Furlanije Julijske krajine,“ pa je pojasnil upravitelj fonda Accattino.

Forlanelli in Accattino sta nakazala interes za vlaganje v projekte tudi v širši zahodno-slovenski regiji.