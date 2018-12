50 odstotna porast poškodovanih v jeseniški urgenci

Lepo vreme in proste dneve so številni izkoristili za pot v gore ali vijuganje po smučiščih, a žal je to prineslo ne le zimske užitke, temveč pogosto tudi pot na urgenco. Zdravniki so zadnje dni močno obremenjeni - zlomi, zvini, na jeseniški urgenci recimo imajo kar 50-odstoten porast poškodovanih.