50 % popusta za današnja naročila pametnih novoletnih lučk!

Danes se vam ponuja odlična priložnost, saj lahko izkoristite 50% popust in brezplačno dostavo za naročilo pametnih novoletnih lučk, katerim lahko v živo spreminjate barve in vzorce kar preko mobitela! Oglejte si hit dekoracijo leta 2022 – novoletne lučke, ki bodo vašim sosedom in gostom vzele sapo!

icon-link Loco Christmas Lights FOTO: Arhiv ponudnika Loco Christmas Lights so novoletne lučke za okraševanje božičnega drevesa, dnevne sobe ali vrta. Ko jih enkrat namestite na željeno lokacijo, jih povežete z aplikacijo na svojem telefonu in prevzamete popoln nadzor nad njimi – v kakšnih barvah bodo svetile in v kakšnih vzorcih bodo utripale. Novoletne lučke Loco Christmas lights vam bodo ponudile izbiro med kar 16 milijoni barv in 29 prednaloženimi vzorci utripanja, ki pa jih lahko izdelujete tudi sami! icon-link Loco Christmas Lights FOTO: Arhiv ponudnika Posebno navdušenje je zaslediti med uporabniki, ki so preizkusili ti. glasbeno povezavo, pri kateri novoletnim lučkam prepustite, da se povežejo z glasbo na vašem mobitelu in pričarajo pravo vzdušje plesnega podija. Želite še več? Lučkam lahko nastavite tudi točno določeno uro, ob katerih se bodo prižgale in nato tudi ugasnile. Naj bo to funkcija, ki služi za odganjanje tatov ali pa dvigu razpoloženja pri prihodu iz službe – zagotovo jo boste uporabili! Pozabite na vstop v temno stanovanje, novoletne lučke Loco Christmas Lights bodo vsako vrnitev domov popestrile s pravim sejemskim božičnim vzdušjem. V enem pakiranju prejmete kar 100 novoletnih lučk na 10m kablu, še boljša novica pa je ta, da lahko istočasno povežete tudi več kompletov naenkrat. Le pomislite – vrt v rdeči barvi, zidovi v rumeni, dnevna soba v modri, spalnica pa v roza. Prava božična idila. icon-link Loco Christmas Lights FOTO: Arhiv ponudnika Zdaj vas verjetno zanimata le še dve zadevi – koliko stanejo in ali jih lahko prejmete še pravočasno oz. preden jih zmanjka? Za vas imamo dobro novico:



Loco Christmas Lights novoletne lučke lahko danes naročite na slovenski spletni strani www.LocoShark.com (KLIKNI TUKAJ) z neverjetnim 50% popustom in brezplačno dostavo! Trenutno so še na zalogi in jih prejmete že v 1-2 delovnih dneh od naročila! Ni pa rečeno, da bodo še dolgo na zalogi, saj so jih lani razprodali še pred decembrom! Trenutno se na tej spletni strani prodajajo po predbožični akcijski ceni 29,99 € (50% popusta), danes pa ob naročilu prejmete tudi brezplačno poštnino! Vsa naročila bodo obdelana že danes in poslana že jutri! icon-link Loco Christmas Lights FOTO: Arhiv ponudnika

Naročnik oglasa je E-mesto d.o.o.