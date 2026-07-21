50 tisoč evrov za ljubljanske gasilce

Projekt je nastal na podlagi izkušenj z zahtevnimi intervencijami, med drugim tudi z lanskim požarom skladišča na območju logističnega centra. Takrat so gasilske enote sodelovale pri obsežnem posredovanju, ki je pokazalo potrebo po dodatnih rešitvah za učinkovitejše usklajevanje večjega števila ekip.

Sistem bodo vzpostavili s pomočjo Sparove donacije v višini 50.000 evrov, ki jo bodo namenili izboljšanju operativne pripravljenosti gasilcev. Namenjen bo hitrejšemu razporejanju ekip, spremljanju sil na terenu ter večji varnosti gasilcev in drugih sodelujočih.

Poveljnik Gasilske zveze Ljubljana Tine Juvan je poudaril, da bo nova oprema pomembno izboljšala pripravljenost gasilcev na večje nesreče. "Projekt Mobilni sistem sprejemnih mest za podporo vodenju večjih intervencij predstavlja pomemben korak pri krepitvi operativne pripravljenosti ljubljanskih gasilcev. Z vzpostavitvijo štirih popolnoma opremljenih mobilnih sprejemnih mest bo zagotovljena učinkovitejša organizacija, evidentiranje, razporejanje in spremljanje intervencijskih sil," je dejal.