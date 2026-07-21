50 tisoč evrov za ljubljanske gasilce

Projekt je nastal na podlagi izkušenj z zahtevnimi intervencijami, med drugim tudi z lanskim požarom skladišča na območju logističnega centra. Takrat so gasilske enote sodelovale pri obsežnem posredovanju, ki je pokazalo potrebo po dodatnih rešitvah za učinkovitejše usklajevanje večjega števila ekip.
Sistem bodo vzpostavili s pomočjo Sparove donacije v višini 50.000 evrov, ki jo bodo namenili izboljšanju operativne pripravljenosti gasilcev. Namenjen bo hitrejšemu razporejanju ekip, spremljanju sil na terenu ter večji varnosti gasilcev in drugih sodelujočih.
Poveljnik Gasilske zveze Ljubljana Tine Juvan je poudaril, da bo nova oprema pomembno izboljšala pripravljenost gasilcev na večje nesreče. "Projekt Mobilni sistem sprejemnih mest za podporo vodenju večjih intervencij predstavlja pomemben korak pri krepitvi operativne pripravljenosti ljubljanskih gasilcev. Z vzpostavitvijo štirih popolnoma opremljenih mobilnih sprejemnih mest bo zagotovljena učinkovitejša organizacija, evidentiranje, razporejanje in spremljanje intervencijskih sil," je dejal.
Po požaru je logistični center za sveže izdelke znova začel v celoti delovati, podjetje pa je v vmesnem času poiskalo rešitve za nemoteno oskrbo trgovin. Glavni izvršni direktor Spar Slovenija David Kovačič je ob predaji donacije izpostavil pomen sodelovanja z gasilci. "Danes smo tukaj predvsem zato, da se zahvalimo gasilcem za njihovo strokovnost, predanost in hitro ukrepanje. Donacija v višini 50.000 evrov ni le izraz hvaležnosti za pomoč ob požaru, temveč naložba v prihodnjo varnost, saj bo prispevala k razvoju rešitve, ki bo gasilcem omogočala še učinkovitejši odziv ob večjih intervencijah," je povedal.
Mobilni sistem bo po zaključku projekta na voljo celotni Javni gasilski službi Ljubljana in bo podpiral vodenje zahtevnejših posredovanj ob nesrečah, pri katerih je potrebno usklajevanje večjega števila reševalnih in drugih enot.
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