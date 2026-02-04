500 evrov za sodelovanje v tritedenski raziskavi

Kaj se zgodi s telesom, ko se nehamo gibati? Kaj, če dnevno, namesto priporočenih 10.000, naredimo le 3000 korakov? To bodo v novi študiji, imenovani 'Step reduction' (Zmanjšanje števila korakov) ugotavljali na Znanstveno-raziskovalnem središču Koper. Gre za nadaljevanje dolgoletnega preučevanja, ki se je začelo s popolnim mirovanjem oziroma dolgotrajnim ležanjem v postelji. Tokratni 21-dnevni izziv je za sodelujoče precej manj zahteven, nižja je zato tudi nagrada – skupno 500 evrov. Iščejo pa tako mlade, kot tudi starejše posameznike.