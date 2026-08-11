500 pragov s kreozotom le nekaj metrov od stanovanj

Kot so sporočili iz okoljevarstvene organizacije AAG, so pragovi od zunanjih sten večstanovanjskih objektov oddaljeni približno 15 do 20 metrov. Skladiščeni so na prostem in niso ustrezno zaščiteni pred vremenskimi vplivi. Prav tako naj območje ne bi bilo ustrezno fizično zavarovano pred dostopom tretjih oseb. Posebno skrb po navedbah organizacije vzbuja dejstvo, da gre za stare, s kreozotom impregnirane železniške pragove. "Takšen les se v skladu s klasifikacijo odpadkov lahko uvršča med nevarne odpadke, kadar vsebuje nevarne snovi oziroma je z njimi onesnažen," so navedli. Kreozot je po podatkih s spleta iz katrana pridobljena zmes za globinsko zaščito lesa. "Vsebuje policiklične aromatske ogljikovodike in druge nevarne snovi. Pri neustreznem skladiščenju obstaja možnost njihovega izpiranja v tla, obenem pa je treba preveriti tudi možnost izpostavljenosti ljudi emisijam in značilnim vonjavam," so navedli v AAG.

Odloženi železniški pragovi v Črnučah FOTO: AAG

Zadevo so prijavili pristojnim službam in zahtevajo nujen inšpekcijski nadzor. Inšpektorji bi morali po njihovem mnenju med drugim preveriti, kdo je lastnik pragov, ali so pravilno razvrščeni kot nevarni odpadek, ali je njihovo skladiščenje zakonito, ali so povzročili nedovoljene vplive na okolje in ali bi morali odrediti njihovo odstranitev. "Zahtevamo tudi, da se v primeru odstranitve zagotovi popolna sledljivost nevarnega odpadka – od prevzema in prevoza do njegove zakonite obdelave oziroma odstranitve," so poudarili. V Slovenskih železnicah (SŽ) so za STA pojasnili, da gre za stare železniške pragove, ki so jih odstranili in začasno odložili na omenjeno lokacijo ob nedavni sanaciji dela proge po iztirjenju potniškega vlaka v ljubljanskih Savljah. "Družba SŽ – Infrastruktura je kot upravljavec javne železniške infrastrukture nemudoma pristopila k sanaciji, saj smo želeli dela izvesti čim hitreje in s tem zmanjšati vpliv na železniški promet, kar je bilo tudi v interesu lokalnih skupnosti," so navedli.

Odloženi železniški pragovi v Črnučah FOTO: AAG