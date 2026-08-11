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Slovenija

500 pragov s kreozotom le nekaj metrov od stanovanj

Ljubljana, 11. 08. 2026 18.15 pred 16 urami 3 min branja 57

Avtor:
STA L.M.
Odloženi železniški pragovi v Črnučah

V ljubljanskih Črnučah je v neposredni bližini stanovanj odloženih približno 500 s kreozotom impregniranih železniških pragov, ki predstavljajo resno okoljsko in potencialno zdravstveno tveganje, so opozorili v organizaciji Alpe Adria Green (AAG). V družbi SŽ odgovarjajo, da so pragovi tam odloženi le začasno, z njimi pa ravnajo po predpisih.

Kot so sporočili iz okoljevarstvene organizacije AAG, so pragovi od zunanjih sten večstanovanjskih objektov oddaljeni približno 15 do 20 metrov. Skladiščeni so na prostem in niso ustrezno zaščiteni pred vremenskimi vplivi. Prav tako naj območje ne bi bilo ustrezno fizično zavarovano pred dostopom tretjih oseb.

Posebno skrb po navedbah organizacije vzbuja dejstvo, da gre za stare, s kreozotom impregnirane železniške pragove. "Takšen les se v skladu s klasifikacijo odpadkov lahko uvršča med nevarne odpadke, kadar vsebuje nevarne snovi oziroma je z njimi onesnažen," so navedli.

Kreozot je po podatkih s spleta iz katrana pridobljena zmes za globinsko zaščito lesa. "Vsebuje policiklične aromatske ogljikovodike in druge nevarne snovi. Pri neustreznem skladiščenju obstaja možnost njihovega izpiranja v tla, obenem pa je treba preveriti tudi možnost izpostavljenosti ljudi emisijam in značilnim vonjavam," so navedli v AAG.

Odloženi železniški pragovi v Črnučah
Odloženi železniški pragovi v Črnučah
FOTO: AAG

Zadevo so prijavili pristojnim službam in zahtevajo nujen inšpekcijski nadzor. Inšpektorji bi morali po njihovem mnenju med drugim preveriti, kdo je lastnik pragov, ali so pravilno razvrščeni kot nevarni odpadek, ali je njihovo skladiščenje zakonito, ali so povzročili nedovoljene vplive na okolje in ali bi morali odrediti njihovo odstranitev.

"Zahtevamo tudi, da se v primeru odstranitve zagotovi popolna sledljivost nevarnega odpadka – od prevzema in prevoza do njegove zakonite obdelave oziroma odstranitve," so poudarili.

V Slovenskih železnicah (SŽ) so za STA pojasnili, da gre za stare železniške pragove, ki so jih odstranili in začasno odložili na omenjeno lokacijo ob nedavni sanaciji dela proge po iztirjenju potniškega vlaka v ljubljanskih Savljah. "Družba SŽ – Infrastruktura je kot upravljavec javne železniške infrastrukture nemudoma pristopila k sanaciji, saj smo želeli dela izvesti čim hitreje in s tem zmanjšati vpliv na železniški promet, kar je bilo tudi v interesu lokalnih skupnosti," so navedli.

Odloženi železniški pragovi v Črnučah
Odloženi železniški pragovi v Črnučah
FOTO: AAG

Pragove so začasno deponirali na zemljišču v upravljanju družbe SŽ – Infrastruktura, in sicer na postajnem območju, do katerega lahko neposredno dostopajo s progovnimi vozili, s katerimi odvažajo material z območja sanacije.

Poudarili so, da sanacije proge še niso zaključili in jo s ponedeljkovo popolno zaporo kamniške proge intenzivno nadaljujejo. "V okviru nadaljnjih del bomo zamenjali še dodatne dotrajane pragove in jih predvidoma začasno deponirali na isti lokaciji. Po zaključku sanacije bomo najpozneje do konca jeseni vse odstranjene pragove s te lokacije predali izbranemu pooblaščenemu izvajalcu, ki jih bo odpeljal v ustrezno obdelavo oziroma uničenje," so napovedali.

Zagotovili so, da se zavedajo pomena doslednega varovanja okolja in odgovornega ravnanja s tovrstnimi materiali. "Ob tem poudarjamo, da gre za stare in močno preperele železniške pragove, ki so bili več desetletij izpostavljeni vremenskim in drugim zunanjim vplivom. V tem času se je vsebnost impregnacijskih snovi v lesu bistveno zmanjšala, s tem pa tudi njihov potencialni vpliv na okolje. Ne glede na to z njimi ravnamo odgovorno in skladno z veljavnimi predpisi," so dodali.

Slovenske železnice Črnuče okolje nevarni odpadki

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KOMENTARJI57

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Evridik
12. 08. 2026 10.26
Možnost selitve ljudi na kakšen oddaljen planet je postala nujnost . V kakšne extreme se spuščajo posamezniki , ki jim je spreminjajoče se podnebje trajno poškodovalo podstrešje . "Pristojne službe"(kot tako radi rečemo) , bi jih morale vzeti pod drobnogled , 24 ur dnevno , začenši z njihovimi telesnimi iztrebki !
Odgovori
+1
1 0
galeon
12. 08. 2026 09.22
Kvazi ekologi pametujejo o škodljivosti, po pragovih pa raste zelenje. Nekdo res ne ve kaj govori.
Odgovori
+5
5 0
enkve
12. 08. 2026 08.58
Teh pragov je v Sloveniji na tisoče in to na zasebnih zemljiščih iz njih so lastniki nepremičnin delali, škarpe, obrobe, stopnišča, na strmih delih zemljišča kaskade, da ni odnašalo zemlje, veliko jih je kot okras itd
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+5
5 0
Slovener
12. 08. 2026 08.47
A ste mogl na začetku članka fotografije zamenjat - brihtne buče ?
Odgovori
+3
3 0
mayda2
12. 08. 2026 08.29
Ampak takih in podobno majhnih in velikih kupov imajo pri SŽ raztresenih po lijepi naši še kar nekaj 10 ...a ne. Predlagam uredništvu da razpiše nagradni foto natečaj z naslovom: Slovenija le od kod lepote tvoje.
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+2
3 1
Ales Ciril
12. 08. 2026 08.09
Ne vem, no. Ljudje so kupovali stanovanja 32 metrov proč od proge s pragovi, sedaj, ko stojijo pragovi 25 metrov proč in to zgolj začasno, je pa ful problem? Ista lokacija!
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+6
6 0
ap100
11. 08. 2026 21.57
vidim da gre za nove stanovanjske bloke, keo je bil prej pragovi ali bloki?
Odgovori
+6
6 0
Ales Ciril
12. 08. 2026 08.10
Železnica je tam več kto 100 let, stanovanja pa, kaj pa vem, mislim da manj kot 10.
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+5
5 0
lokson
11. 08. 2026 21.54
Poglejte tire. Če se ne bi vsako leto škropilo, bi vse preraslo v džunglo. Toliko o strupih, ovce populistične. Prag se kuha, stiska in impregnira, tako kot ves les. Zaradi same potrebe po prvovrstnem lesu in postopku potrebnem za končni izdelek, pa je cena novega praga zelo visoka številka.
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+4
4 0
jutri_pa_res
11. 08. 2026 21.51
Absurd je, da se okoljevarstveni NVO morajo pritoževati na vse, česar se le spomnijo, ker jih država za to plačuje. Ko recimo kandidirajo za denarna sredstva na naslednje leto, morajo vlogi priložiti spisek, kako vse so delovali, na kaj vse so se torej pritožili in glede na to dobijo denar za naprej. Se pravi, država plačuje NVO-je zato, da prav vsak projekt ovirajo, zavlačujejo in dražijo.
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+5
6 1
Perivnik
11. 08. 2026 21.49
Moj komentar o špricanju prog je izginil? En pripravek, imena se ta trenutek ne spomnim, je bil po vsej EU že 30 let prepovedan, oni so pa še kar špricali z njim.
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+3
3 0
Perivnik
11. 08. 2026 21.46
Ali so predstavniki AAG že kdaj bili na Letališču Brnik??? Verjetno ne, sicer bi karkoli ukrepali, ker se tam sistematično izsekava gozd na golo. Brnik je pa le predaleč za "zeleno-leve" zelene?
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+7
7 0
Perivnik
11. 08. 2026 21.41
Poleg pragov je še večji problem špricanje proti plevelu po vseh progah v Sloveniji. Slovenske železnice seveda smejo špricati z bistveno bolj strupenimi in nevarnimi škropili kot kmetje po poljih. Razumljivo, da poljščin ne smejo špricati z nevarnimi pesticidi. Vendar, vprašajmo se, kaj pa ljudje, ki živijo ob progah in to skozi vso sezono vdihavajo??? Škropijo seveda večkrat letno. Letos malo manj, ker itak nič ne zraste, v bolj vlažnih poletjih pa zelo pogosto. Pod koruzo ali krompirjem plevel več ne raste, ker ga kulturne rastline zastrejo. Na progi imajo pa pleveli vso svobodo.
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+4
4 0
Juzles Iters
12. 08. 2026 09.04
Železnici ne preostane drugega kot spomladansko izsekavanje grmičevja, košnja plevela in obvezno špricanje. Brez slednjega ne gre, saj bi se že v enem mesecu vse zarastlo, železnica pa je zelo obremenjena in mora delovati. Železnica je tukaj že več kot 150 let in nikomur ni potrebno, da gradi ob progi.
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+0
1 1
morjeblata
12. 08. 2026 09.10
Točno tako, prav imaš.
Odgovori
+1
1 0
txoxnxy
11. 08. 2026 21.30
Večji problem je en pasji drekec kot pa vsi ti trami skupaj .
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+2
7 5
Komentator
11. 08. 2026 21.18
..se pravi, da po celi Sloveniji tečejo nevarne snovi, ki jih dež izpira iz pragov železnice, v tla že od Marije Terezije naprej? Tega se je pa veliko nabralo.
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+10
11 1
Dr Dre
11. 08. 2026 21.11
Impregnirano pred 40 leti, še danes nevarno ajej
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+9
10 1
galeon
11. 08. 2026 20.57
Spet se oglašajo eni kvazi pametnjakoviči. Pragovi, ki pa so še položeni po tirih po celi Sloveniji pa niso problem. Povsod okoli njih raste trava in ves ostali plevel. Očitno je okoljska škoda samo v njihovih praznih glavah.
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+27
29 2
seter73
11. 08. 2026 20.42
dokler so bili 5m stran na štreki te lenuhi iz alepadria green sploh niso vedeli zakaj se gre, zdaj ko so jih odstranili in zamenjali ter cakajo transport za depo je pa problem.., komaj cakam da ukinejo vse subvencije tem becbem
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+28
30 2
olafur
11. 08. 2026 20.37
Ti pragovi so pod tiri, ki gredo skozi mesta, a te pragovi so pa vredu. AAG je izsiljevalska organizacija, ki ima bolj kot kar koli drugega v mislih denar.
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+22
23 1
Qwerty
11. 08. 2026 20.28
In kje so bili do sedaj? Pod tiri? In kje so bili tiri? V naravi? Ali je komu vlak vozil skozi dnevno sobo?
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+23
26 3
Hudi časi
11. 08. 2026 20.38
15 metrov od hiše mora smrdet za znoret. Že ko prideš na postajo (kjer imajo te stare pragove) smrdi, neznosno. Tole pa pred hišo? Pejte si šotor postavit na vrhu te skladnice.
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-18
3 21
Tomaž Hacin
11. 08. 2026 20.24
Zakaj jih pa niso direkt na tovornjak nalagali, ne pa da so jih dvakrat prelagali. Šlamastika SŽ.
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+0
8 8
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