Nad Cerkljami vojaška vaja pod vodstvom ZDA Swift Response 2025

Namen sodelovanja enot je vzpostavitev skupne večnacionalne sile, kjerkoli in kadarkoli je to potrebno . "Sodelovanje na večnacionalnih vajah povečuje pripravljenost, krepi poklicne odnose in izboljšuje splošno usklajevanje z zavezniki ter partnerji v krizi," so dodali.

Obrambne sile ZDA sklop vaj Defender Europe 25 vodijo v sodelovanju z zavezniškimi in partnerskimi državami, ki se bodo urile v izvajanju zračnodesantnih operacij in zagotavljanju njihove podpore.

Na mednarodnih vojaških vajah Defender Europe 25 se bo usposabljalo do 400 pripadnikov oboroženih sil ZDA in Italije ter do 100 pripadnikov Slovenske vojske.

Vlada se je na petkovi dopisni seji seznanila o nameravanem podpisu tehničnega dogovora med slovenskim in italijanskim ministrstvom o vojaški vaji na ozemlju Slovenije. Tehnični dogovor opredeljuje medsebojna razmerja, pravice in obveznosti udeležencev ter obseg in način podpore države gostiteljice, so še sporočili po seji.