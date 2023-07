51. Praznik terana in pršuta vabi na Kras

Z novostjo, kulinaričnim dogodkom Pršutarji szi Krasa se v ponedeljek, 7.avgusta 2023, začenja tradicionalni Praznik terana in pršuta. V 51. izvedbi vse do nedelje, 13. avgusta, prinaša teden pestrega dogajanja v Dutovljah in po celotni destinaciji Kras in Brkini.

icon-expand 51. Praznik terana in pršuta bo vrhunec teden dni trajajočega dogajanja dosegel med 12. in 13. avgustom. FOTO: Marko Pleterski Visit Kras

Manjši tedenski butični dogodki na Bunčetovi domačiji bodo vabili k okušanju terana, pršuta in drugih kraških dobrot, tedensko dogajanje se zaključuje v največji kleti na Krasu – vinski kleti Vinakras, praznik pa bo vrhunec dosegel ob koncu tedna, v soboto in nedeljo, 12. in 13. avgusta. Raziščite program , saj na osrednji vaški trg in prireditveni prostor v Dutovljah vabi pestro dogajanje s tradicionalno povorko, bogato kulinarično ponudbo, obiskom vinskih kraljic, razglasitvijo najboljših teranov, zabavo za vso družino in večernimi koncerti. Za sobotni koncert Vlada Kreslina in Malih bogov ter skupine P.Valjak – Parni Valjak Tribute je že mogoč nakup vstopnic . V nedeljo, ko bo dogajanje popestrila glasba Alpskega kvinteta in Skupine Firbci, bo vstop prost.

icon-expand Ohranjamo tradicijo z najvidnejšimi prvinami: povorko, izborom najboljših teranov in izjemno pestro kulinarično ponudbo. FOTO: Marko Pleterski Visit Kras

Najboljši terani in pršuti za pristno doživetje Krasa! 51. izvedba najstarejše etnološke prireditve na Krasu ostaja zvesta glavnim adutom Krasa – teranu in pršutu, ki sta vtkana v pestro, teden dni trajajoče dogajanje letošnjega praznika. Prireditev je tudi letos uspela povezati tako največje kot male ponudnike obeh kraških adutov s ponudniki drugih lokalnih dobrot, društvi, organizacijami in posamezniki, ki v prazniku prepoznavajo izjemen potencial promocije Krasa.

icon-expand 51. Praznik terana in pršuta bo spremljala odlična glasba: Vlado Kreslin in Mali bogovi, Parni Valjak Tribute, Alpski kvintet in skupina Firbci! FOTO: Marko Pleterski Visit Kras

Med novostmi velja izpostaviti dan pršutarjev Nabor številnih pršutarjev, ki se predstavljajo na različnih dogodkih, vabi s pokušino odličnih, a raznolikih pršutov, obiskovalci bodo lahko občutili in okusili razliko med pršuti, podobno kot to lahko doživijo z degustacijo nagrajenih teranov. Med novostmi letošnje izvedbe praznika zagotovo velja izpostaviti tudi vrhunsko enogastronomsko doživetje z nekaterimi najvidnejšimi slovenskimi chefi in sommelierjem na petkovi večerni prireditvi na kraškem dvorišču, izjemno aktivno vlogo kraških društev pri zagotavljanju raznolike gostinske ponudbe na prizorišču, pa tudi uvajanje enotnega plačilnega sredstva, kuponov, za pokušine na osrednjem prireditvenem prostoru v Dutovljah v soboto in nedeljo, ko bo praznik doživel vrhunec. V dogajanje (podrobnosti preverite TUKAJ ) je organizator dodal tudi novo, trajnostno obliko prevoza na prireditev – prevoze na zahtevo Lokalno povezani Kras in Brkini, ki omogočajo cenovno dostopen, trajnosten in predvsem varen prevoz na in s prireditve na območju štirih kraško-brkinskih občin.

icon-expand Praznik terana in pršuta je praznik za vso družino. Posebne pozornosti bodo deležni najmlajši, ki jih pričakuje Otroški praznik. FOTO: Marko Pleterski Visit Kras

Poleg pokušine pršutov lahko med tednom spoznate kraške penine in okusite selekcijo teranov Združenja Konzorcij kraških pridelovalcev terana, otroci se bodo preizkusili v kuharskih podvigih, na voljo bodo brezplačni obiski največjih turističnih znamenitosti območja, pohodi, kolesarjenje. Teden dni dogajanja bo vrhunec doživelo v soboto in nedeljo, 12. in 13. avgusta: s tradicionalno povorko, razglasitvijo najboljših teranov, bogato kulinarično ponudno, številnimi brezplačnimi ogledi znamenitosti in večernimi koncerti Vlada Kreslina in Malih bogov, skupine Parni Valjak Tribute, Alpskega kvinteta in Skupine Firbci.

icon-expand 51. Praznik terana in pršuta se osredotoča na svoja aduta tudi s kulinarično ponudbo. Vabljeni na Kras! FOTO: Marko Pleterski Visit Kras