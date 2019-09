52. MOS postavlja sejemsko dejavnost na glavo!

Začel se je kot obrtna razstava (leta 1968), po osamosvojitvi Slovenije pa je postal največje nakupovalno središče v Sloveniji, je še dodal. Zaradi svoje širine MOS sicer ni klasični panožni sejem, pred dvema letoma pa so ga razdelili na pet podsejmov in s tem jasno izpostavili področja, ki jih MOS danes pokriva. To so MOS Dom, MOS Turizem, MOS Tehnika, MOS B2B in MOS Plus. »Pred dvema letoma smo uvedli tudi državo partnerico, s čimer smo še povečali mednarodno odmevnost in pomen sejma. Letošnja država partnerica je Črna gora, za kar se jim še posebej zahvaljujem. Prepričan sem, da bo tudi to partnerstvo vzpostavilo mnogo novih poslovnih stikov, okrepilo gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Črno goro ter pozitivno vplivalo tudi na druge oblike sodelovanja na političnem, kulturnem in še katerem področju,« je še dodal Otorepec.

Da je v gospodarstvu še vedno zelo pomemben osebni stik, in da je to temelj za ustvarjanje dolgoročnega zaupanja med partnerji, pa vsako leto dokazuje število razstavljavcev in sodelujočih držav. Stičišče znanosti, različnih obrti, tehnologije, gospodarstva, inovacij in na drugi strani vsakdanjih praktičnih izdelkov, je v svoja nedrja tudi letos privabilo okoli 1.500 razstavljavcev iz več kot 30 držav. »To govori o tem, da MOS mesto Celje vsako leto postavi ne samo na evropski, ampak na svetovni zemljevid. O tem priča tudi to, da se je letos po letu dni premora s predstavitvijo v celotni dvorani A vrnila Ljudska Republika Kitajska, ki je letos pripravila še bogatejšo predstavitev kot v preteklih letih,« je bil ponosen izvršni direktor družbe Celjski sejem, mag. Robert Otorepec.

»Vsak september mesto zaznamujeta dva dogodka, ki bistveno postavita življenje na glavo. Eden je prvi šolski dan, ki mesto napolni z mladostjo, drugi pa je MOS, največja poslovna manifestacija v tem delu Evrope in paradni konj sejmov. Vesel sem, da so bili v zmoti tisti, ki so v razvoju digitalizacije napovedovali zaton teh sejemskih prireditev. Sejem se je posodobil, šel v korak s časom, sedaj je to priložnost za inovativnost, za sklepanje novih poslov in prijateljstev,« je ob odprtju 52. sejma MOS poudaril župan Mestne občine Celje, Bojan Šrot.

Ideja partnerskega povezovanja med državama je v izboljšanju gospodarskih odnosov med državama ter zgodba, ki rezultira v konkretnih rešitvah in pozitivnih izkupičkih. Črna gora bo tako na MOS pripravila obilo pestrega dogajanja; med drugim bodo predstavili turizem, investicijske projekte, niso pa pozabili niti na kmetijstvo in podjetništvo. Vse to bodo pospremili z atraktivnim dogajanjem, predstavljanjem njihovih običajev, kulture, hrane in pijače. Kako pestro bo pod okriljem Črne gore, kaže tudi število razstavljavcev iz države partnerice, ki se je zavihtelo preko 40.

Letošnji partner upa, da bo nastop na MOS-u in sodelovanje s Celjskim sejmom izboljšal in okrepil že tako dobre in kvalitetne odnose med Črno goro in Slovenijo, ne le na področju ekonomije, ampak tudi na področju politike in diplomacije.

A vsi vemo, spreminjajo se časi, veča se mobilnost. »Pred nami so izzivi, verjetno za marsikaterega podjetnika. Treba bo prilagoditi proizvodne procese, izzivi bodo na področju infrastrukture, kadrov, energetike. Prisiljeni bomo v pospešeno rabo sodobnih tehnologij, na področje avtomatizacije in mehanizacije. Prvo pravilo je, da bolj sodelujemo in se pogovarjamo med sabo,« je ob odprtju poudaril predsednik GZS Slovenije, Boštanj Gorjup. In kje drugje, če ne na MOS-u lahko storimo prav to. Se srečujemo, povezujemo in napredujemo.

In to kažejo tudi gospodarske številke. »Gospodarska rast se umirja, a je še vedno stabilna. Trendi kažejo, da število gospodarskih subjektov narašča. Povečuje se rast zaposlenih v gospodarskih družbah, prihodki na domačih in tujih trgih, zadovoljujoči so tudi neto dodana vrednost na zaposlenega in neto čisti dobiček,« je sporočil Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, ki ocenjuje še, da je slovensko gospodarstvo bistveno bolj odporno na recesijo kot leta 2008, predvsem zaradi večje previdnosti podjetnikov, večjega lastnega kapitala, bolj zdravih finančnih temeljev in manjše zadolženosti. »Prav po zaslugi povezovanja in sodelovanja ostaja slovensko gospodarstvo v dobri formi. Pripravljeno je, da postane zeleno in pametno,« dodaja.