53-letnico zajel ogenj, rešil jo je sosed

Policiste PU Celje so v sredo, 28. aprila, okoli 8. ure zjutraj obvestili o požaru v kuhinji stanovanjske hiše. "Ogenj je zajel oblačila 53-letne občanke. Občanka je stekla iz hiše, kjer jo je opazil sosed, ki ji je takoj slekel goreča oblačila, jih pogasil in poklical reševalce," so sporočili policisti.

"Mi živimo v bloku okoli 200 metrov stran. Slišal sem krike in pomislil, da je kakšna starejša soseda padla, ampak ni bilo to," je povedal Zagoričnik in dodal, da je nato sledil zvoku. "Na vogalu naših garaž, v soseski sem zagledal gorečo žensko. Gorela je kot bakla."

S sosedom sva jo z rokami pogasila in z nje strgala oblačila – oziroma kar je še ostalo od njih, je opisal dogajanje. Povedal je, da je bil zelo razočaran nad nekaterimi sosedi, saj so bili veliko bližje od njega, pa so samo gledali, namesto da bi priskočili na pomoč. Eden od sosedov pa, tako Zagoričnik, ni želel niti posoditi mokre odeje, s katero bi pokrila ožgano gospo. "Na srečo je prišla druga soseda in prinesla odejo," je pojasnil.

Nato so poklicali reševalce, ki so gospo oskrbeli. Po njegovih neuradnih podatkih naj bi ženska utrpela 65-odstotne opekline in je v Ljubljani na intenzivni negi v komi. To so potrdili tudi policisti, ki so pojasnili, da so "hudo poškodovano občanko z reševalnim vozilom odpeljali v Splošno bolnišnico Celje in nato v UKC Ljubljana, kjer je zaradi hudih opeklin ostala na zdravljenju". "Tuja krivda za nastanek požara je izključena,"so dodali.