54-letnica prejela prašičjo ledvico: 'Nisem imela druge možnosti'

Še ena zgodba o novih korakih. Pred nekaj tedni je življenje 54-letne Lise Pisano viselo na nitki, saj je nujno potrebovala presaditev srca in ledvice. Žal pa zaradi težkega zdravstvenega stanja ni bila primerna za klasično presaditev organov, zato so ji zdravniki ponudili nov pristop, in sicer mehansko črpalko za njeno srce in novo ledvico iz gensko spremenjenega prašiča.