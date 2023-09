Pri 56-letniku, ki je streljal na Ptuju, našli več sto kosov streliva in droge

V bližini Dražencev na območju Ptuja se je nedavno odvijala prava akcijska zgodba. Moški z orožjem je namreč streljal, z balkona celo na policijo, pri tem pa zadel mimoidoče vozilo, v katerem sta bili dve osebi, ki nista bili poškodovani. Po več pozivih policije, naj odloži orožje, 56-letnik tega ni želel storiti. Na kraj so bili napoteni pripadniki Specialne enote policije, v intervencijo pa so se vključili tudi policijski pogajalci, ki so bili v stiku z osumljencem z namenom, da bi situacijo rešili mirno in varno.

Šele po devetih urah so policisti moškega, končno obvladali in mu odvzeli prostost, vendar so zaradi njegovega upiranja bili priseljeni uporabiti prisilna sredstva.