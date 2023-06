56 vetrnic na Pohorju: investitor umaknil vloge za gradbeno dovoljenje

Kot so sporočili iz podjetja, katerega lastništvo vodi v švicarsko družbo Woc Group, bi bilo podaljšanje nujno zaradi dodatnega utemeljevanja, za katerega potrebujejo več časa, kot predvideva sam postopek.

"Cilj investitorjev je, da se projekt v celoti izpelje v soglasju z vsemi deležniki, v korist lokalnih skupnosti in Slovenije ter ob spoštovanju interesov vseh deležnikov," dodajajo v družbi, ki jo vodi Mitja Hertiš in kjer so prepričani, da bo nekaj dodatnega časa, vloženega v projekt, odpravilo ovire in povečalo širšo sprejemljivost projekta.

Zasebni investitorji so sicer še nedavno napovedovali, da so tik pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Skupaj načrtujejo 56 vetrnih elektrarn z nazivno močjo 3,5 megavata, skupaj torej 196 megavatov, kar bi po njihovem predstavljalo velik prispevek k izpolnitvi strateških ciljev Slovenije glede obnovljivih virov in zagotovilo pomemben delež doma proizvedene zelene električne energije, hkrati pa bi zmanjšalo odvisnost Slovenije od uvoza električne energije.

V načrtu so imeli fazno izvedbo dveh projektov s 35 in 21 stojišči vetrnih elektrarn, vse pa naj bi stale na območju Treh kraljev in Areha v občini Slovenska Bistrica, medtem ko naj bi del kablovodov tekel tudi čez zemljišča občine Ruše.